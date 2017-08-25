В Минкомсвязи разработали правила для Роскомнадзора и ФСБ по «закону о VPN»

Требования закона о регулировании работы VPN-сервисов, анонимайзеров и поисковиков по части запрета обхода блокировок продолжают порождать подзаконные акты. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления Правительства России, которое должно утвердить порядок взаимодействия Роскомнадзора со спецслужбами, в чьи функции входит осуществление оперативно-разыскной деятельности или обеспечение безопасности государства с целью получения «информации об информационно-телекоммуникационных сетях, информационных ресурсах, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

«Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — указывают авторы документа в пояснительной записке.

Взаимодействие Роскомнадзора с правоохранителями по части получения информации о сервисах VPN, анонимайзерах, поисковиках и proxy должно осуществляться посредством информационной системы взаимодействия.

В случае обнаружения в интернете «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, должностные лица уполномоченного органа, направляют информацию о соответствующем программно-аппаратном средстве в РКН путем заполнения формы в личном кабинете на официальном сайте надзорного ведомства______________ (сайт пока не указан)».

Для направления указанной информации, на сайте по запросу уполномоченного органа Роскомнадзором создается учетная запись, а также выдается логин и пароль.

Запрос уполномоченного органа отправляется в российское надзорное ведомство почтовой связью или в электронном виде. В запросе должны содержаться сведения о сотрудниках уполномоченных органов, которым требуется создание учетной записи, выдача логина и пароля, а также контактная информация для оперативной обратной связи.

Запросы, направленные в электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя уполномоченного органа или его заместителя.

Создание учетных записей, предоставление логинов и паролей, а также их изменение осуществляется в течение 30 дней со дня поступления запроса уполномоченного органа. Количество логинов и паролей, необходимых для работы сотрудников уполномоченного органа, определяется соответствующим уполномоченным органом.

После прохождения процедуры регистрации и присвоения учетной записи, сотрудники уполномоченного органа получают доступ к личному кабинету на сайте.

В личном кабинете на сайте сотрудникам уполномоченного органа предоставляется возможность:

а) направления информации о программно-аппаратных средствах доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен (далее – уведомления), а также документов, необходимых для идентификации указанных программно-аппаратных средств, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

б) получения информации о владельцах программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, получивших доступ к федеральной государственной информационной системе информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен;

в) направления информации о выявленных нарушениях владельцем программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

К уведомлению уполномоченного органа прилагается скриншот, подтверждающий возможность использования выявленных программно-аппаратных средств для обхода ограничений к информационным ресурсам, информационно — телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

При поступлении уведомления от уполномоченного органа Роскомнадзором устанавливаются:

а) полнота заполнения формы уведомления;

б) полнота и правильность предоставления сведений о владельце программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, и непосредственно сведений о программно-аппаратных средствах доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, включая данные об указателях страниц сайтов в сети «Интернет» и (или) доменных именах, а также о сетевых адресах, где размещаются такие программно-аппаратные средства;

в) наличие сведений о владельце программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, в федеральной государственной информационной системе информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен.

Общественное обсуждение документа продлится до 7 сентября 2017 года.

Напомним, для исполнения требований федерального закона 276-ФЗ также были разработаны Порядок подключения VPN-сервисов и поисковиков к госсистеме ФГИС и Требования к VPN по взаимодействию с ФГИС и реестром запрещённых сайтов — в частности.

Обсуждение этих проектов подзаконных актов проводится до 7 сентября и до 31 августа соответственно. Вы тоже можете высказать свои предложения, замечания к этим документам.

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