Общественный совет согласия с Роскомнадзором

Приказом руководителя Роскомнадзора Александра Жарова утвержден состав Общественного совета при Роскомнадзоре, куда вошли «представители профессионального сообщества, общественных организаций и объединений», о чём сообщается на сайте ведомства. Как поясняет РКН в своём официальном Twitter, совету предстоит осуществлять контроль различных сфер деятельности организации.

В его компетенцию входит контроль различных сфер деятельности организации. Подробнее: https://t.co/znzXtdXTPr — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 5 вересня 2017 р.

Недавно Росокомнадзор создал ещё один сомнительный орган для создания иллюзии объективности, но уже касаемо процесса блокировок — Экспертную комиссию «по вопросам признания информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации». Как сообщалось ранее, в неё планировалось набрать людей далёких от защиты интернет-прав россиян.

Ответственным секретарём совета при РКН назначен замруководителя российского надзорного ведомства Александр Панков, состав же самого комитета по большей части состоит (.tif) из людей скорее заинтересованных в текущем формате деятельности Роскомнадзора, чем в каких-либо изменениях, особенно в вопросах либерализации цензуры. Особой пикантности придаёт факт присутствия в этом совете представителей правообладателей Юлии Голубевой (гендиректор холдинга Krutoy Media, академик Российской академии радио) и Игоря Матвиенко (продюсер, композитор), а также «лучшего друга всех детей», к наблюдению за аккаунтами которых его организация имеет нездоровый интерес, Дениса Давыдова («Лига БезИнтернета»).

Есть большие сомнения в том, что Общественный совет при РКН действительно «призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений и бизнеса при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также осуществлять общественный контроль за деятельностью Роскомнадзора». Очень хотелось бы ошибаться в действительных намерениях каждого участника данного нового органа при Роскомнадзоре, но в целом создаётся ощущение, что надзорное ведомство не очень-то готово к выслушиванию критики в свой адрес, которой у пользователей Рунета накопилось за время существования этой организации большое количество.

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