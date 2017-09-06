В Ростове-на-Дону взращивают кадры для борьбы с интернетом

Правительство Ростовской области на круглом столе «Вместе — против террора!» анонсировало начало работы молодёжного движения «Интернет без угроз». В этом мероприятии приняли участие более 3000 человек: члены муниципальных антитеррористических комиссий, молодежных организаций, родители, представители донского правительства, а также силовых структур и образовательных учреждений. Так что у «киберказаков» появились конкуренты.

На Дону более 84% молодежи ежедневно выходит в Интернет, поэтому тамошние власти не придумали ничего нового, как начать с ним бороться с помощью очередного клона «кибердружин». На чиновном языке это называется «противодействие угрозам, которые возникают в сети».

«Угрозы из виртуальной сети стали воплощаться в реальные проблемы и беды, детей вовлекают в деструктивные сообщества. Важно защитить ребят от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», – подчеркнул заместитель министра образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Конечно, ни жизнь, ни предупреждения интернет-правозащитников никого из представителей российских властей ничему не учат — они до сих пор не поняли, что угрозы выходят не из интернета, а из офлайна, причём в последнее время обусловлены они вполне себе «официальной» истерией. Недавний тому пример — ЧП с кинотеатром в Екатеринбурге. Но что бы ни происходило, своих ошибок власти признавать не хотят, а всех собак начинают вешать на интернет, рисуя в своей пропаганде его как источник мирового зла.

Ни одно из предпринятых властями на основе искусственной истерии мероприятие не принесло своих результатов — ни борьба с «интернет-наркоманией», ни с порно или насилием над детьми в Сети, но они упрямо продолжают делать видимость борьбы с существующими пороками методом нажатия на компьютерную мышь и штампования очередных запретительных законов. Никто не высказывает претензий о неудовлетворительной работе правоохранительным органам, чтоб они в офлайне ловили злоумышленников, поскольку сделать видимость беспокойства за россиян и наше подрастающее поколение гораздо проще, чем вести реальную работу.

Поэтому в очередной раз будет за счёт налогоплательщиков привлечена бесплатная рабочая сила, которая поможет Роскомнадзору и силовым ведомствам, имеющим «лицензию на блокировки», создавать видимость бурной деятельности. Главное — заявить об этом как-нибудь погромче, чтоб общество даже не посмело подумать об очередном манипулировании их мнением, — что-нибудь про «борьбу с терроризмом», с «группами смерти», с наркоманией. Когда же в очередной раз это закончится ничем, они просто разведут руками и скажут: «Ну, извините, ничего не получилось, бывает». Пять лет уже «бывает».

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