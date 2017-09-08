Эстония предлагает ЕС ввести жёсткие правила фильтрации интернет-загрузок

Организация «Европейские цифровые права» (EDRi) опубликовала полученный от правозащитной организации Statewatch документ, в котором говорится о лоббировании Эстонией, являющейся в данный момент председательствующей в ЕС страной, принятия новых правил интернет-слежки. Если эти предложения будут приняты, то, по мнению правозащитников, многим европейским странам придётся пойти по стопам Китая в плане интернет-цензуры.

Директива призывает ЕС принять ещё более строгие законы об авторском праве, которые, как считает EDRi, толкают уже существующие нормы «всё дальше от законности».

Ранее в ЕС рассматривалась концепция так называемого «налога на ссылки», обязывающая владельцев сайтов платить небольшую сумму за каждую ссылку на сторонний источник, размещенную на ресурсе, если ссылка содержит контент, защищенный авторским правом. В частности, данная мера должна была затронуть новостные порталы. Предложение поддержали медиа-гиганты, но после жесткой критики от концепции отказались.

Первая версия рассматриваемого ранее «налога на ссылки» не нашла понимания ЕС и была отклонена в июле 2015 года вместе с двумя другими крайне противоречивыми законами, которые должны были аннулировать лицензию Creative Commons (право на выпуск контента бесплатно или в качестве общественного достояния) и отменить «Свободу панорамы» (право делать фотографию предмета, защищенного авторским правом, без необходимости платить лицензионные сборы).

Согласно документу, Эстония предложила обязать сайты, позволяющие пользователям загружать контент, устанавливать «фильтры загрузки» для сканирования загружаемого содержимого и не допускать загрузку материалов, защищенных авторским правом. Основная проблема концепции «фильтров загрузки» заключается в том, что данная мера слишком интрузивна, так как web-сайтам придется сканировать все пользовательские загрузки, в том числе загруженные персональные данные.

Ряд европейских стран уже выразил обеспокоенность, что данная мера («фильтр загрузки») будет нарушать основные права человека, в частности право на самовыражение и защиту персональных данных. Также был поднят вопрос немалой стоимости такой технологии. Обсуждение данного предложения будет проходить 11-12 сентября 2017 года в рамках заседания Рабочей группы по вопросам интеллектуальной собственности.

Будет досадно, если столь продвинутая в вопросах внедрения новых технологий и развития интернет-свобод страна как Эстония станет автором такого регрессивного закона, и уж тем более будет странно принятие его Европейским союзом.

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