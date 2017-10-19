Суд оштрафовал на 50 000 рублей самарскую активистку за перепосты статей на ЛГБТ-тематику

Мировой суд Кировского района Самары вчера оштрафовал волонтера международной организации «Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права», члена регионального ЛГБТ-движения «Аверс» Евдокию Романову на 50 тысяч рублей. Ее сочли виновной по части 2 статьи 6.21 КоАП в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети Интернет».

Судебное заседание продолжалось пять часов и проходило в закрытом для прессы и зрителей режиме в целях «недопущения пропаганды ЛГБТ-отношений».

Дело ЛГБТ-активистки рассматривали в закрытом режиме в целях "недопущения пропаганды" https://t.co/OXxehI2Riu — KasparovRu (@KasparovRu) 19 жовтня 2017 р.

Полиция «выманила» Романову на допрос в конце июля текущего года, сказав ей по телефону, что её хотят опросить в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, находящихся в производстве. Когда она пришла в полицию, ей начали задавать вопросы о её собственной активности в социальных сетях — в фейсбуке и во «ВКонтакте». В тот же день Романовой предъявили обвинение по вышеуказанной статье.

В сентябре Романовой удалось выяснить, что поводом для обвинений являются репосты в фейсбуке и во ВКонтакте. Дело Романовой передали в Кировский районный суд Самары — и только тогда она впервые ознакомилась с полным текстом обвинения. Из него следовало, что Романова репостила ссылки, ведущие на сайт Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права, и расшаривала статьи об ЛГБТ-движении. Среди этих материалов — текст The Guardian о проведении в Ирландии референдума по поводу легализации однополых браков и статья BuzzFeed о проведении в Санкт-Петербурге выставки о российских ЛГБТ-подростках.

Всего в дело попали пять ссылок и репостов; четыре сделаны в 2015 году, один — в 2016-м. Согласно приложенной к материалам дела экспертизе, все они содержат «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Кроме того, в соответствии с лингвистической экспертизой, одна из публикаций (вышедшая на сайте Молодежной коалиции) направлена на «формирование нетрадиционных сексуальных установок», «создание привлекательного образа нетрадиционных сексуальных отношений» и «формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений».

В «Аверсе» считают, что в действиях активистки нет признаков вменяемого ей правонарушения. В организации предположили, что внимание правоохранительных органов к Романовой связано с ее правозащитной деятельностью, выражается как давление и запугивание, не имеет законных оснований и не будет поддержано вышестоящими инстанциями.

Правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку Романовой. Организация подготовила текст обращения к генпрокурору РФ Юрию Чайке, прокурору Самарской области Константину Букрееву и уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой с требованием снять обвинения с Романовой, призвать российские власти отменить закон о гей-пропаганде и прекратить преследование представителей ЛГБТ-сообщества. По словам Романовой, никакой реакции на эти обращения не было.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма был принят в 2013 году. Пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений закон называет распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

В сентябре 2014 года Конституционный суд РФ признал законным запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Данное решение было принято после рассмотрения жалобы, которую подали основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев, а также ЛГБТ-активисты Ярослав Евтушенко и Дмитрий Исаков.

В июне этого года, рассмотрев жалобу активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушает право на свободу самовыражения и содержит дискриминацию. Суд признал, что российский закон нарушает ст.10 Европейской конвенции о правах человека. Она гласит, что «каждый имеет право свободно выражать свое мнение, это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».

В решении также говорится, что в связи с нарушением ст.10 имеет место также нарушение ст.14 конвенции. Статья называется «О запрещении дискриминации». «Пользование правами и свободами, признанными в настоящей конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам», — говорится в ней.

Против этого решения проголосовал только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов, который выступил с отдельным, особым мнением. В нем он отстаивал положение, что суд «серьезно не учитывал того факта, что частная жизнь детей важнее свободы самовыражения».

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