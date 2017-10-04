Оскорбления в интернете всё чаще заканчиваются для россиян судебными штрафами

Очередной случай оскорбления в интернете закончился штрафом на днях в Оренбуржье. Стало известно, что одна из жительниц региона обратилась в суд. Она просила служителей Фемиды взыскать компенсацию морального вреда за то, что ее оскорбили в социальной сети ВКонтакте. Дело в том, что в декабре прошлого года она переписывалась с одним из пользователей в публичной группе (речь, скорее всего, идёт об одном из пабликов популярного формата «Подслушано в…»), и одна из женщин написала в её адрес нелицеприятные выражения, направив также ей на телефон оскорбительное смс. На заседании жительница Оренбуржья извинилась за свои слова перед обиженной ею женщиной. В Оренбургском областном суде было принято решение взыскать с обидчицы компенсацию в пользу потерпевшей 5 тысяч рублей.

Похожий случай, напомним, произошёл две недели назад в Оленегорске. За оскорбление и унижение достоинства местного главврача в группе «Подслушано в Оленегорске» прокуратурой было возбуждено административное дело в отношении одного из пользователей. Мужчине также грозит штраф до 5000 рублей.

Подобные случаи, как оказалось, происходят уже достаточно часто.

Житель карельской Костомукши, по сведениям местной прокуратуры, в ходе обсуждения местных новостей на странице «Беседка в Костомукше Товарная» социальной сети ВКонтакте летом этого года высказал в адрес участницы дискуссии, отстаивавшей противоположную точку зрения, нецензурные оскорбления. Комментарии были доступны широкому кругу лиц. В связи с этим, прокуратура города вынесла в отношении правонарушителя постановление о возбуждении административного производства по ч. 2 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащееся в публичном выступлении). Мировой судья судебного участка № 1 г. Костомукши согласился с выводами прокурора и назначил виновному административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей.

Прокуратура Нахимовского района города Севастополь провела проверку по обращению жительницы города об унижении её чести и достоинства. По информации пресс-службы, в июле 2017 года мужчина, проживающий в Нахимовском районе, «путем опубликования видеоматериала в сети «Интернет» на сайте «YouTube» высказал в отношении заявительницы оскорбительное выражение в неприличной форме, которое впоследствии стало доступным для просмотра неопределенного круга лиц». В результате суд удовлетворил иск Елены Голубевой. Блогер заплатит штраф в размере 3000 рублей.

Прокуратурой Сосногорска (респ.Коми) была проведена проверка по обращению работников местной управляющей компании, которые пожаловались на размещенные оскорбления в их адрес в соцсети ВКонтакте. В ходе проверки установлено, что в августе 2017 года жительница Сосногорска разместила в группе «Подслушано Сосногорск», имеющей 12190 подписчиков, видео, на котором два работника управляющей компании осуществляли работы по сварке мусорных контейнеров. Их труд на видео сопровождался оскорбительными комментариями девушки. Неприличные слова девушка адресовала работникам предприятия. Прокуратура возбудила в отношении неё производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении). Мировой судья Железнодорожного судебного участка Сосногорска признала девушку виновной и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Наиболее громким делом, возбуждённым по обвинениям в клевете и оскорблении, стал скандал между банкиром Олегом Тиньковым и youtube-каналом «Nemagia», вылившегося в обыски у авторов канала. После общественного резонанса, который возник вокруг этого дела, Тиньков в итоге подал ходатайство о примирении сторон, однако оба блогера сообщили, что согласны на прекращение дела лишь с полной реабилитацией.

Также за оскорбление, только уже чувств верующих, был оштрафован сочинский инженер и пользователь ВКонтакте Виктор Ночевный. В данный момент рассматривается его жалоба на приговор, основанный почему-то не только на российском законодательстве, но и на религиозных догматах 787 года н.э. Причём экспертные заключения — лингвистическое исследование и две религиоведческие экспертизы — подготовили три сотрудника Центра социокультурных исследований, известного своим участием в делах Pussy Riot, свидетелей Иеговы (весной 2017 организация была признана экстремистской и запрещена), карельского историка Юрия Дмитриева и многих других идеологизированных судебных процессах.

Штрафов удалось избежать, но пришлось денёк «побыть безработным» сотруднику Яндекса Алексею Сокирко во время визита Президента РФ в офис компании в конце сентября этого года по случаю 20-летнего юбилея компании. Дело в том, что Сокирко накануне визита писал критические посты о Президенте на сайте Roem. В итоге в день визита он был недопущен вместе с ещё несколькими сотрудниками Яндекса на своё рабочее место.

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