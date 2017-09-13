Проблемы блогеров, критиковавших Тинькова, вышли из онлайна в реальность

Роскомнадзор в начале сентября внёс в реестр запрещённых сайтов ролик популярных видеоблогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина. Поводом для этого стало решение Кемеровского центрального районного суда, удовлетворившего иск «Тинькофф-банка» к авторам популярного YouTube-канала Nemagia Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину с требованием удалить ролик, посвящённый банку и непосредственно самому Олегу Тинькову.

Накануне внесения Роскомнадзор в своём официальном паблике опубликовал скрины данного судебного решения с комментарием, что «блокировка порочащей репутацию информации становится все более распространенной судебной практикой». В самом же документе говорится, что блогеры обязаны удалить уже существующий ролик и не пытаться распространять видео на других каналах. Естественно, надзорному ведомству там же в комментариях ненавязчиво напомнили про так называемый «эффект Стрейзанд».

Сегодня же стало известно, что против Псковитина было заведено уголовное дело о клевете. Утром к нему в квартиру пришли с обыском, о чём сообщил коллега Алексея Михаил Печерский:

Адвокат Псковитина Сергей Воронин отметил, что следственная группа прилетела в Кемерово из Москвы, а также что обыск могут провести и у Печерского.

В начале августа Печерский и Псковитин выпустили 44-минутный разоблачительный обзор на основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам. Ролик выполнен в достаточно вольной, провокационной манере, а некоторые моменты в данном сюжете можно даже назвать сомнительными.

За две недели ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров и заставил многих звезд YouTube отказаться от сотрудничества с финорганизацией. На данный момент ролик посмотрело уже больше четырёх миллионов пользователей.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал, что блокировка ролика будет происходить по стандартной процедуре: ведомство внесёт адрес видео в реестр запрещённых сайтов, а в Google (владеет YouTube) направит уведомление о полученном решении суда.

И хотя в описании к ролику авторами сказано, что «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение», герои ролика юмора не оценили. В конце августа «Тинькофф-банк» подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Тогда ее представитель отмечал, что «будет делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону».

В поддержку Nemagia выступил создатель Telegram Павел Дуров, призвав всех распространять ролик, пока его не удалили:

«Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать своё мнение священно. Поэтому вдарим по запрету максимальным репостом ролика. Заодно ваш репост поможет кому-нибудь избежать кредитного ярма».

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Авторы Nemagia в своём официальном паблике ВКонтакте также обратились к пользователям с просьбой принять меры на случай удаления видео из YouTube: «Привет. Ребята, можно начинать перезаливать обзор на все возможные ресурсы. Кому не сложно. Сделайте это!»

Олег Тиньков отреагировал на обращение Павла Дурова, также на своей страничке в ВКонтакте:

«Максимальный РЕПОСТ!

Вот скажите мне, либералы, школьники и прочие любители Дурова.

Каким таким образом Дуров за наезд на полицейского ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМ обязанностей, понёс административное наказание?

Сколько и кому он заплатил, чтобы закрыть дело? Или для Дурова как гражданина острова Сен-Китс и обладателя 50млн долларов, свои собственные законы?

Буду рад, если пришлёте информацию по данному преступлению, контакты полицейского итд- попробуем вывести любителя пошвырять деньги в окно Невского проспекта и чужие телефоны на чистую и ЗАКОННУЮ ВОДУ!»

Всё это время блогеры не торопились выполнять решение суда, а их поддержка в социальных сетях только возрастала. По статье 128.1 УК РФ, которую инкриминируют Псковитину («публичное распространение ложных сведений») грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы.

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