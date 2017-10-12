Госдума в I чтении одобрила законопроект о штрафах для поисковиков и VPN

Госдума приняла в первом чтении законопроект №195449-7, вводящий штрафы до 700 тыс. рублей для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

«Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы, включенные в перечень сведений об информационных ресурсах, доступ к которым на территории РФ ограничен, будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей», — говорится в тексте проекта закона. Аналогичные штрафные санкции будут применяться за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Вводится административная ответственность и для сервисов, дающих возможность обходить блокировки — за непредставление по требованию ФСБ и Роскомнадзора сведений о владельце, поскольку законопроект расширяет также действие Статьи 19.7.10 КоАП РФ. Владельцам VPN, анонимайзеров и средств проксирования может грозить штраф от 10 до 30 тыс рублей — для граждан и от 50 до 300 тыс рублей — для юрлиц за неисполнение федерального закона 97-ФЗ «об организаторах распространения информации».

Данный законопроект является «спутником» принятого этим летом федерального закона 276-ФЗ, запрещающего сервисам VPN, Proxy и анонимайзерам предоставлять россиянам возможность обходить блокировки, а поисковикам — выдавать ссылки на запрещённые ресурсы. О том, что депутаты намерены вернуться к его рассмотрению, стало известно на днях.

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