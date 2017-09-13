Нужен VPN для обхода блокировок? Езжай в Крым!

Благодаря запросу депутата Госдумы Дмитрия Белика, крымчан освободят от действия российского законодательства — по крайней мере, той его части, которая касается жёсткого регулирования сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным сайтам. Депутат попросил Минкомсвязь РФ оставить жителям Крыма и Севастополя право пользоваться VPN, анонимайзерами и proxy, поскольку в данный момент доступ ко многим международным ресурсам там ограничен из-за санкций ЕС и США. О такой «поблажке» для крымчан Белик говорил ещё сразу после подписания Путиным федерального закона 276-ФЗ.

Своё письмо, в котором он просил Роскомнадзор и Минкомсвязь РФ установить особые условия для Крыма и Севастополя после вступления в силу закона о запрете анонимайзеров и VPN, депутат Белик отправил в оба ведомства неделю назад, и вот сейчас получил на него положительный ответ. По словам депутата, жители полуострова пользуются различными способами обхода блокировок для захода на иностранные сайты, онлайн-магазины, для перевода денег. Также анонимайзеры активно используют крымчане, работающие в IT-сфере.

«Ответ министра вселяет оптимизм. Мы понимаем, что есть вопросы безопасности. Но надо понимать, что Крым и Севастополь — это субъекты со своими особенностями»,— сказал Дмитрий Белик.

Напомним, федеральный закон 276-ФЗ о регулировании VPN, анонимайзеров, proxy и поисковиков был подписан Президентом Путиным в конце июля этого года и запрещает вышеозначенным сервисам предоставлять россиянам возможность обходить государственные блокировки запрещённых на территории Российской Федерации сайтов. Соответствующие подзаконные акты уже разрабатываются Роскомнадзором и выставляются на общественное обсуждение.

Санкции западных стран были введены после Крымских событий в 2014 году, и касаются они в том числе и сервисов в сети «Интернет», из-за чего многим жителям полуострова приходится использовать анонимайзеры. Например, без помощи средств по обходу блокировок с территории полуострова невозможно зайти на сервис Airbnb (онлайн-площадка для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру), а без VPN невозможно скачать или обновить программу в Play Market для Android, который также не работает в Крыму.

Руководитель компании «Мастерсофт» Александр Якушечкин рассказывает, что после введения санкций крымским разработчикам приложений для Android практически невозможно их выкладывать в Play Market Google. Им приходится работать в каналах VPN из других субъектов РФ, чтобы скрыть, что они работают из Крыма.

Для жителей полуострова, которые не связаны с IT-сферой, по словам Александра Якушечкина, главная проблема из-за санкций — отсутствие доступа к магазину приложения для Android Play Market. «Если анонимайзеры запретят, то придется пользоваться “Яндекс.Store” и другими магазинами»,— сказал господин Якушечкин. Вместе с тем он считает, что отследить работу анонимайзеров крайне сложно с технической точки зрения, а еще сложнее проследить, из Крыма человек обращается к нему или из другого субъекта РФ.

Но несмотря на положительный ответ на запрос депутата со стороны Роскомнадзора, представитель ведомства Вадим Ампелонский в своём комментарии продолжает запутывать, отмечая, что требует от анонимайзеров отфильтровать запрещенные сайты, сами анонимайзеры при этом не запрещены. «Таким образом, утверждение депутата, если оно передано верно, лишено смысла»,— считает господин Ампелонский. Он напомнил, что федеральные законы одинаково действуют на всей территории РФ, а Минкомсвязь, в свою очередь, ссылается на то, что за вопросы блокировок в интернете отвечает Роскомнадзор.

Но не только в связи с западными санкциями крымчанам приходится прибегать к помощи анонимайзеров. Как выяснилось, ещё не все провайдеры на территории полуострова предоставляют доступ в интернет в обход Украины. Так, в конце мая этого года в Севастополе телекоммуникационная компания «Воля» заблокировала доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru, которые были запрещены на территории Украины Президентом Порошенко. После выяснения причин блокировки стало известно, что, несмотря на переход крымской «Воли» в юрисдикцию России, провайдер до того момента «гнал трафик» через Украину из-за его тамошней дешевизны. Вполне возможно, подобные случаи будут происходить в Крыму ещё не раз.

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