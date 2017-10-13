Gett просит ФАС проверить Яндекс.Такси на предмет слежки за пользователями

Обратить внимание на «странности» в работе службы интернет-такси Яндекса российских представителей Gett заставил пост одного из пользователей обоих приложений, блогера Тимофея Васильева. По его словам, если у пользователя на мобильнике стоят оба приложения, то при заказе поездки Яндекс выдает меньшую цену, чем если это делать со смартфона, на котором приложение Gett не установлено, а есть только Яндекс.Такси. Блогер заподозрил российскую компанию в сборе данных о действиях пользователей — по его мнению, если приложение Яндекса обнаруживает на телефоне приложение Gett, оно «начинает коварно конкурировать ценой». Для убедительности Васильев выложил скриншоты с гаджетов — там показана разница между заказом с устройства, где стоят оба приложения, и там, где приложения Gett не установлено:

Этой проблемой озадачились российские представители компании Gett. Они обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву с просьбой изучить деятельность Яндекс.Такси. Представительница Gett в России Алёна Балакирева подтвердила, что сервис опасается, что Яндекс.Такси использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении.

В своем письме Gett описал антимонопольной службе случай с Васильевым. «Мы сильно обеспокоились, увидев пост блогера, – заявил основатель Gett Дэйв Вайсер. – «Яндекс» каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett. Попросили ФАС разобраться». Ущерб для Gett от такого знания Вайсер затруднился оценить.

Gett тоже исследовал цену поездок в приложении у конкурента, сказано в письме в ФАС. Gett размещал заказы на «Яндекс.Такси» с мобильных устройств, как с приложением Gett, так и без, по одним адресам и в одно время. Балакирева подтверждает: Gett исследовал цену поездок в приложении «Яндекс.Такси» и обнаружил, что цена поездки в «Яндекс.Такси» примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.

Gett попросил экспертов независимой компании изучить этот вопрос, сообщает Балакирева. Назвать ее она отказалась. Вывод независимых экспертов: приложение «Яндекс.Такси» выявляет все установленные на телефоне приложения, сказано в письме в ФАС. Балакирева выводы экспертов не комментирует, но говорит, что полученные таким путем данные «Яндекс» может использовать в своих интересах, в частности для манипулирования ценами. Если это так, то в действиях «Яндекс.Такси» могут быть признаки недобросовестной конкуренции, пишет Gett Артемьеву, могут быть и признаки дискриминации пользователей, у которых нет приложения Gett.

В скандал, связанный со слежкой за пользователями, Яндекс.Такси попадает уже не впервые. В мае этого года сервис заподозрили в том, что он назначает сумму поездки в зависимости от модели телефона, выставляя владельцам дорогих смартфонов более высокий счёт.

На различие в цене обратила внимание одна их клиенток службы, рассказав на своей странице в Facebook, что при заказе такси по одному и тому же маршруту с разных телефонов сервис для каждого показывал разную сумму. В компании заявили, что цена поездки «не зависит от модели телефона, операционной системы, а также от пола, расы, веры, настроения пользователя, размера его ноги и объёма волос», разницу в цене поездки объяснив скидками, которые формируются автоматически алгоритмом, а её размер зависит в том числе и от того, как часто человек пользуется приложением.

В слежке обвинялась и компания Uber, которая отслеживала местоположение клиентов в течение последующих пяти минут после завершения поездки. Глава Apple ещё в 2015 году предупредил владельца сервиса Трэвиса Каланика, что приложение будет удалено из App Store из-за нарушений правил конфиденциальности. В Uber поясняли, что программа для слежки использовалась для борьбы с мошенничеством китайских таксистов. В августе этого года глава службы безопасности Uber Джо Салливан заявил, что компания решила всё-таки отказаться от этой практики. Теперь клиенты Uber смогут делиться своей геолокацией только во время использования приложения.

Uber в феврале этого года, по словам министра связи РФ Николая Никифорова, дал принципиальное согласие на локализацию данных российских пользователей, а в июле выразил поддержку законодательным инициативам России по регулированию деятельности агрегаторов такси.

Кроме этого, в IV квартале этого года планируется объединение Uber с Яндекс.Такси. Хотя для пользователей будут доступны оба приложения — и Яндекс.Такси, и Uber, таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, в основу которой будут заложены алгоритмы распределения заказов и навигационно-картографические технологии Яндекса. По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, объединение с сервисами Яндекса позволит Uber не выполнять требования закона о локализации персональных данных россиян на территории РФ.

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