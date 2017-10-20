От Google потребовали удалить из поиска 3 миллиарда «пиратских» ссылок

Владельцы авторских прав продолжают наводнять Google запросами на удаление «пиратских» ссылок из результатов поиска согласно требованиям закона об авторском праве DMCA. В последнее время количество зарегистрированных требований, касающихся URL-адресов, показывало взрывной рост, достигающий беспрецедентных высот.

«Мы всегда реагируем на четко сформулированные уведомления о нарушении авторских прав, говорится в отчёте Google. — Обнаружив контент с подобными нарушениями, правообладатели из любой страны мира могут отправить нам запрос с помощью простой и удобной веб-формы, которая соответствует закону США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). Получив такой запрос, мы внимательно проверяем, насколько полны и точны сведения. Если он обоснован и оформлен корректно, мы удаляем ссылку на контент из результатов поиска».

Не все запросы были удовлетворены.

Компанией были приведены следующие примеры запросов на удаление контента, нарушающего авторское право (эти данные не исчерпывающие):

Запрос: Компания разместила материалы со своего сайта в комментариях к посвященному ей отрицательному отзыву. Затем владелец компании направил жалобу о том, что якобы эта страница с отзывом нарушает авторские права компании.

Ответ: Мы не удовлетворили этот запрос.

Запрос: Украинский политик направил нам уведомление о нарушении авторских прав в связи с использованием его фотографии в ряде статей. Статьи содержали критику в отношении того, как он исполнял свои обязанности, находясь на государственной должности.

Ответ: Мы не удовлетворили этот запрос.

Запрос: Представитель церкви подал жалобу на нарушение авторских прав в статье, в которой использовалось изображение с сайта церкви и содержалась критика ее деятельности.

Ответ: Мы не удовлетворили этот запрос.

Запрос: Частное лицо, выдавая себя за крупную компанию-правообладателя, потребовало удалить несколько ссылок на страницы одного домена. Мы время от времени получаем запросы от лиц, выдающих себя за такие организации.

Ответ: Мы не удовлетворили этот запрос.

Запрос: Агентство по борьбе с пиратством, представляющее интересы кинокомпании, потребовало от нас удалить из результатов Google Поиска ссылки на несколько десятков веб-страниц сервиса GitHub, якобы содержащих название фильма кинокомпании. Однако указанные адреса не имели к этому фильму отношения.

Ответ: Мы не удалили URL из Google Поиска, т. к. нашли в этом запросе злоупотребление механизмом защиты авторских прав.

Запрос: Участник инди-поп-группы потребовал удалить из результатов поиска URL видеозаписи, размещенной на хостинге Vimeo, в которой несанкционированно применялась одна из песен группы. До этого заявитель безуспешно пытался связаться с администрацией Vimeo и пользователем, загрузившим видео.

Ответ: Мы удалили URL из Google Поиска, поскольку загрузивший видео пользователь не имел права на использование песни».

Компания в своём докладе отмечает, что выдающих себя за представителей правообладателей субъектов, которые присылают свои жалобы с требованием удалить «пиратские» ссылки из поиска, достаточно много. Частота же, с которой упомянутые выше URL-адреса «попадают на стол» компании Google, с каждым годом всё возрастает, достигая количества трёх миллионов «пиратских» URL-адресов в день.

Эти ссылки отправляются в основном правообладателями и их представителями, включая BPI, RIAA и множество крупных голливудских студий. Они нацелены на самые разные сайты, которых более 1,3 миллионов, но несколько десятков «повторных нарушителей» вызывают у них наибольшую головную боль. Например, сервис файлового хостинга 4shared.com в настоящее время возглавляет список самых разыскиваемых целевых доменов с 66-ю миллионами URL-адресов, а за ним следует уже ныне не существующий MP3-сайт MP3toys.xyz и Rapidgator.net с 51 и 28 миллионами URL-адресов соответственно.

Необходимо отметить ещё такой парадокс, что большой объём уведомлений об удалении ссылок используется как аргумент за, так и против DMCA. Хотя Google полагает, что миллионы сообщаемых ему URL-адресов в день с последующим удалением многих из них являются признаком успешности применения DMCA, правообладатели настроены скептически, полагая, что подобные объёмы жалоб указывают, что происходит игра в «кошки-мышки». Некоторые правообладатели считают, что усилия по удалению ссылок нельзя рассматривать как эффективный способ борьбы с пиратством. Поэтому различные отраслевые группы попросили правительства и законодателей сильно пересмотреть антипиратское законодательство.

Также они требуют применения передовых технологий для обеспечения процесса защиты авторских прав, поскольку очень часто «контентные нарушители» попросту появляются в другом месте. Кроме этого, они хотели бы, чтоб Google ещё интенсивнее cнижал количество пиратских ссылок в результатах поиска.

10% всех запросов делает отвечающая за соблюдение авторского права в музыкальной отрасли британская BPI. Она видит в озвученных Google показателях новую веху в своей антипиратской деятельности. По мнению исполнительного директора организации Джеффа Тейлора, 3 миллиарда запросов показывают, насколько сложно работать творческой отрасли, сколько ресурсов и времени это занимает. Но всё же он видит прогресс, достигнутый за счёт добровольного партнёрства с Google и Bing, с помощью которого удаётся быстрее и эффективнее сокращать количество пиратского контента для пользователей из США. Согласно [сведениям] BPI, практика Google и Bing показывает, что изменения в алгоритмах могут эффективно понижать рейтинг самых завзятых пиратских сайтов, удаляя их из результатов поиска, и его организация надеется, что остальные последуют этому примеру.

Google пока никак не комментирует наступление этой «новой вехи», но в любом случае тема борьбы с пиратством будет оставаться «горячей» ещё в течение нескольких последующих лет.

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