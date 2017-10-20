Финансовый университет при Правительстве РФ выиграл тендер на исследование blockchain

Госдума подвела итоги своего тендера на выполнение экспертно-аналитического исследования по теме, связанной с технологией блокчейна и криптовалютами. Полное наименование исследования было обозначено как «Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий; анализ международного опыта и модальности адаптации в российской практике». Невзирая на крайне маленькую по меркам госзаказа начальную цену контракта — 2,5 млн руб. — с заявками на конкурс вышло сразу 18 организаций, однако до стадии выставления оценок дошли предложения только 11 участников:

Учебно-методический центр высоких технологий (г. Пенза);

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;

Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан;

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;

Международный банковский институт (г. Санкт-Петербург);

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Адвокатское бюро города Москвы «Инфралекс» и компания «КПМГ налоги и консультирование»»;

Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС;

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

Компания «Единый ресурс»;

Филиал Партнерства «Дебевойс энд Плимтон ЛЛП» (США).

Ещё двое участников, «Финтех лаб» и «Терновцов и партнеры», готовы были осуществить работы за символическую цену в 1 рубль, однако их участие отклонила конкурсная комиссия на этапе предварительного рассмотрения.

Как следует из техзадания, подоплекой для проведения исследования в Госдуме считают стремительное появление и распространения новых финансовых технологий в мировой финансовой сфере, что диктует необходимость повышения роли государства в законодательном обеспечении их регулирования и внедрения в экономическую жизнь.

Оценка производилась по трем критериям – цена (60%), качество (10%) и квалификация (30%). Победителем конкурса стало предложение Финансового университета при Правительстве РФ. Цена контракта составит 1,877 млн руб., что на 25% ниже начальной цены.

В рамках исследования Финансовый университет предполагает проведение содержательного анализа новейших финансовых технологий, в том числе криптовалютных – предпосылки их появления, перспективы, которые они несут для отечественного финансового рынка, мировой опыт регулирования и многое другое.

Итоговый аналитический отчет необходимо представить до 10 декабря 2017 года.

Напомним, в августе этого года стало известно о намерении властей, в частности — ФСБ, разработать свой вариант стандартизации криптографии. По мнению интернет-эксперта Андрея Солдатова, это делается для того, чтоб российский пользователь сначала добровольно, а потом и принудительно выбирал отечественный blockchain.

Свои планы на блокчейн власти РФ обозначили в программе цифровой экономики, которую правительство утвердило этим летом. Согласно документу, в IV квартале 2018 г. должны быть готовы проекты нормативных актов, которые бы позволили провести правовой эксперимент по использованию блокчейна для удостоверения прав. К концу марта 2019 г. документы должны быть приняты, а сам эксперимент планируется на IV квартал 2019 г. Эксперимент будет длиться год, и по его итогам планируется закрепить в законодательстве правовые условия для использования блокчейна.

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