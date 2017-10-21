21.10.2017
В список экстремистских материалов Минюста попал ролик из WhatsApp
Это первый случай, когда в список экстремистских попадают материалы из данного мессенджера

whatsapp sud chukotka

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа по заявлению прокурора округа признал экстремистским видеоролик, «начинающийся со слов «Хотелось бы поздравить наших братьев с Синайского полуострова…» и заканчивающийся словами «…и нас не остановит ничего, потому что Аллах с нами» общей продолжительностью 01 минуту 35 секунд, размещенный в группе «Геологи» организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) «Whatsapp»». Также суд постановил внести опубликованный в WhatsApp ролик в список экстремистских материалов, и Минюст России 19 октября текущего года внёс его в соответствующий реестр за номером 4257.

На данный факт обратил внимание блогер, журналист и сотрудник KTE Labs Павел Протасов.

Дело может стать прецедентным, поскольку теперь власти, опираясь на решение суда в Анадыре, могут получить возможность привлекать к ответственности за публикации пользователей данного мессенджера, чего ранее замечено не было. Да и другим мессенджерам, думаем, недолго оставаться вне данного списка Минюста.

Опубликованный в WhatsApp ролик был признан запрещённым в августе текущего года. Как следует из карточки суда, заявление было зарегистрировано в марте и рассмотрение проходило по категории «Прочие дела особого производства». Заявителем выступил В.В.Максименко — скорее всего, речь идёт о заместителе прокурора Чукотского автономного округа.

Как сказано на сайте чукотской прокуратуры, основанием для признания материала экстремистским и принятия мер реагирования «послужили результаты проведенной правоохранительными органами проверки, в ходе которой было установлено, что участником одной из групп мессенджера WhatsApp был размещен видеоролик, содержащий признаки оправдания и обоснования практики терроризма».

«Доступ к участию в данной группе могли иметь любые лица, получившие приглашение модератора, помимо воли инициатора рассылки и иных участников группы, — также указано в пресс-релизе прокуратуры. — При этом участниками группы этот видеоролик в дальнейшем также может быть распространен независимо от волеизъявления инициатора рассылки». Отмечается, что исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

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