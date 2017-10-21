В список экстремистских материалов Минюста попал ролик из WhatsApp

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа по заявлению прокурора округа признал экстремистским видеоролик, «начинающийся со слов «Хотелось бы поздравить наших братьев с Синайского полуострова…» и заканчивающийся словами «…и нас не остановит ничего, потому что Аллах с нами» общей продолжительностью 01 минуту 35 секунд, размещенный в группе «Геологи» организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) «Whatsapp»». Также суд постановил внести опубликованный в WhatsApp ролик в список экстремистских материалов, и Минюст России 19 октября текущего года внёс его в соответствующий реестр за номером 4257.

На данный факт обратил внимание блогер, журналист и сотрудник KTE Labs Павел Протасов.

Дело может стать прецедентным, поскольку теперь власти, опираясь на решение суда в Анадыре, могут получить возможность привлекать к ответственности за публикации пользователей данного мессенджера, чего ранее замечено не было. Да и другим мессенджерам, думаем, недолго оставаться вне данного списка Минюста.

Опубликованный в WhatsApp ролик был признан запрещённым в августе текущего года. Как следует из карточки суда, заявление было зарегистрировано в марте и рассмотрение проходило по категории «Прочие дела особого производства». Заявителем выступил В.В.Максименко — скорее всего, речь идёт о заместителе прокурора Чукотского автономного округа.

Как сказано на сайте чукотской прокуратуры, основанием для признания материала экстремистским и принятия мер реагирования «послужили результаты проведенной правоохранительными органами проверки, в ходе которой было установлено, что участником одной из групп мессенджера WhatsApp был размещен видеоролик, содержащий признаки оправдания и обоснования практики терроризма».

«Доступ к участию в данной группе могли иметь любые лица, получившие приглашение модератора, помимо воли инициатора рассылки и иных участников группы, — также указано в пресс-релизе прокуратуры. — При этом участниками группы этот видеоролик в дальнейшем также может быть распространен независимо от волеизъявления инициатора рассылки». Отмечается, что исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

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