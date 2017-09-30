В Минкомсвязи разработали порядок деанонимизации пользователей и блокировки сообщений в мессенджерах

Начатое этим летом законодательное жесткое регулирование деятельности мессенджеров в России продолжается уже со стороны органов исполнительной власти. В Минкомсвязи разработано два проекта постановления Правительства РФ, связанных с регулированием деятельности сервисов мгновенных сообщений на территории страны:

1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка ограничения возможности осуществления пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями передачи электронных сообщений».

Оба проекта постановления Правительства РФ выложены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов на общественное обсуждение.

Первый документ, разработанный в рамках реализации принятого этим летом федерального закона 241-ФЗ, устанавливает порядок идентификации пользователей мессенджеров по абонентским номерам.

Как следует из проекта документа, мессенджер не должен будет получать согласие пользователя на осуществление идентификации: «Согласие пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями на обработку его персональных данных организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями в целях осуществления идентификации не требуется».

«Подтверждение достоверности абонентского номера, назначенного пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями, осуществляется оператором подвижной радиотелефонной связи по запросу организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями на основании договора об идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором подвижной радиотелефонной связи», — говорится в документе.

При получении в порядке, предусмотренном договором об идентификации, запроса организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями оператор подвижной радиотелефонной связи проверяет наличие в своей автоматизированной системе расчетов сведений о пользователе абонентского номера, предусмотренных Правилами оказания услуг телефонной связи. В случае наличия в автоматизированной системе расчетов таких сведений, оператор подвижной радиотелефонной связи порядке, предусмотренном договором об идентификации, подтверждает достоверность такого номера организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями, в ином случае подтверждения не происходит.

В случае, если организатор сервиса мгновенных сообщений зарегистрирован в РФ, он сможет самостоятельно идентифицировать пользователя по абонентскому номеру. Для иностранных мессенджеров потребуется заключение договора с мобильным оператором, который должен подтвердить достоверность номера.

При расторжении договора между абонентом и сотовой компанией оператор должен в течение суток уведомить мессенджер об этом факте, а мессенджер со своей стороны должен будет провести повторную идентификацию пользователя.

Разработка порядка идентификации пользователей сервисами мгновенных сообщений является частью создаваемой системы регулирования мессенджеров в РФ.

Оператор подвижной радиотелефонной связи делает в автоматизированной системе расчетов запись, об использовании абонентского номера пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями с указанием наименования организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями.

В случае расторжения договора между абонентом и оператором подвижной радиотелефонной связи или изменения сведений о пользователе абонентского номера, оператор подвижной радиотелефонной связи в течение суток уведомляет об этом организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями. При получении такого уведомления организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан провести повторную идентификацию пользователя.

Что будет с мессенджером, если его владелец откажется деанонимизировать пользователей, в документе не сказано, но предполагаем, что ждёт блокировка, о чём недавно говорили главы Роскомнадзора и Минкомсвязи. Правоотношения между российскими властями и «организаторами распространения информации» (ОРИ) в данном случае регулируются массой других документов.

Дата окончания публичного обсуждения проекта постановления — 19 октября 2017 г.

Второй документ устанавливает порядок ограничения возможности осуществления пользователем мессенджера передачи сообщений. На заре создания «закона о мессенджерах» данная процедура объяснялась «борьбой со спамом», однако опыт показывает, что и законами «о защите детей» можно блокировать любой неугодный контент, поэтому у РосКомСвободы нет никаких иллюзий насчёт того, что ограничения передачи сообщений в мессенджерах будут использоваться в целях усиления цензуры.

В качестве проблемы, обосновывающей создание данного документа, обозначена «Бесконтрольная передача электронных сообщений пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями».

Согласно проекту постановления Правительства, «организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного органа исполнительной власти осуществляет ограничение возможности осуществления пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями передачи электронных сообщений».

В требовании уполномоченного органа исполнительной власти указывается следующая информация:

абонентский номер, назначенный пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями;

норма или нормы законодательства Российской Федерации, которые нарушается распространением информации или которыми распространение информации запрещено;

информация, которая распространяется с нарушением законодательства Российской Федерации или распространение которой запрещено.

Требование уполномоченного органа исполнительной власти, направляемое в адрес организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями, не являющегося российским юридическим лицом или гражданином Российской Федерации, составляется на русском и английском языках. Таким органом, исходя из приведённой там же сводной таблицы, будет выступать Минкомсвязь РФ.

Дата окончания публичного обсуждения проекта постановления — также 19 октября 2017 г.

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Как принимался закон о мессенджерах в Госдуме:

Госрегулирование мессенджеров и право на анонимность (в эфире ОТР):

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