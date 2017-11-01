«Опасные тренды» в интернете Общественная палата РФ возьмёт на себя

В Общественной палате РФ (ОПРФ) создадут мониторинговый центр, выявляющий опасные тренды в интернете, сообщила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Появилась идея на базе нашей комиссии создать мониторинговый центр, основной задачей которого станет выявление опасных трендов в интернете и различных социальных сервисах», — сказала Сутормина на пресс-конференции.

По ее мнению, примеры «групп смерти» и получения свободного доступа в «глубокий интернет» говорят о необходимости более серьёзно работать с информационным пространством.

Она сообщила, что в создании мониторингового центра примут участие различные эксперты, медиатехнологи и представители религиозных конфессий.

«Все анализы и наработки будем оперативно передавать в профильные государственные ведомства», — добавила Сутормина.

Высказалась «глава по традиционным ценностям в ОПРФ» и относительно расследрвания о якобы вмешательстве России в выборы США. По мнению Суторминой, «американская политическая элита серьёзно закрутила гайки в отношении крупных интернет-компаний», а вместо доказательств был предъявлен «только какой-то набор цифр, не имеющий под собой какой-то конкретики».

Напомним, Facebook, Twitter и Google выступили перед Конгрессом США, а перед этим накануне заявили об участии в размещении рекламных постов в поддержку Трампа, а также с разжиганием расовой и другой ненависти публикаций, прокремлёвской российской группы «Агентство интернет-исследований», которую связывают с известным бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным Facebook, посты, продвигавшие интересы России, в своих лентах увидели 126 млн американских пользователей Facebook, то есть около 40% населения страны.

Также стоит заметить, что скоро для мониторящих Сеть организаций необходимо будет расписать между собой график дежурства, ну или определять методом кидания жребия — кому сегодня следить за «группами смерти», кому — за экстремистами, кому — стоять на страже нравственности, etc., поскольку выискиванием чего-то опасного занимаются в данный момент не только силовики, но и кибердружины, киберказаки, всевозможные ведомства, например, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и ещё бесконечное количество волонтёрских организаций, время от времени обращающих на себя внимание в прессе.

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