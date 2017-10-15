Осенняя активность младоцензоров

Сколько существуют в России организации, осуществляющие цензуру, столько лет до властей никак не может дойти бесполезность борьбы с информацией в интернете. Вместо того, чтобы сделать соответствующие выводы в плане изменения подхода борьбы с незаконным контентом, особенно касаемо отлова полицией злоумышленников в офлайне, власти продолжают поощрять создание очередных бесполезных организаций, на этот раз — условно бесплатных, которые помогут Роскомнадзору в поиске объектов для интернет-блокировок. Периодически тема волонтёров, которым поручена «забота о детях в интернете», всплывает в региональных СМИ — по мере того, как местные власти берутся за создание очередной сомнительной организации с приставкой «кибер-», вписывая её в планы по работе с молодёжью, а также в бюджет своего региона. То есть сами волонтёры, по словам их руководителей, трудятся бесплатно, а вот организации ставятся на баланс администраций городов, областей, краёв.

Например, не сходит со страниц региональных СМИ тюменский «Киберпатруль» как некий образец для остальных «киберстражей» в плане эффективности и трудоспособности. Организация существует уже давно, и журналисты выяснили, что в 2014 году её содержание влетело Тюменской области в копеечку — «финансирование конкретно «Киберпатруля» составило 21,3 млн рублей и эффект такой – 250 ссылок отправлено в Лигу безопасного интернета», т.е. областной бюджет выплатил организации по 85 тысяч рублей за ссылку. Такая «эффективность» просто поражает! Тем не менее, местные власти продолжают сотрудничество с этой организацией, вписывая в планы по ведению молодёжной политики, «просвещения населения по вопросам безопасного интернета» и взаимодействия с «государственными структурами в части отслеживания размещения в сети Интернет противоправной информации, а также выявления общественных мест с незащищенным доступом в сеть Интернет».

Верхом абсурда в ситуации с тюменским «Киберпатрулём» является педалирование фейка, ставшего усилиями политических фриков федеральным законом, — так называемых «групп смерти». Представители психиатрической службы Тюменской области озвучили печальную статистику прошлого года: за 12 месяцев в регионе зарегистрировано 16 завершенных детских самоубийств, причём, по их словам, на протяжении трех лет количество самоубийств среди тюменских подростков снижалось – с 18 до восьми, а в прошлом году вновь произошел резкий рост. Руководство областной психиатрической клиники почему-то посчитало, что данный рост связан с появлением «групп смерти», но оставим желание поиграть на трендовой теме на их совести, а просто попробуем проанализировать эту статистику, пока не подвергая её сомнению. Получается, за время существования «Киберпатруля» ситуация с детским суицидом не улучшилась, а, наоборот, стала ещё хуже? Тогда зачем в который раз класть на плечи налогоплательщиков бесполезный орган?

Как вообще в масштабах страны данные организации повлияли на ситуацию? А никак. Вернее так: если использовать официальную статистику, то «всех спасли», если же слушать Яровую, то, опять же, зря кушали свой хлеб. Надо сказать, в вопросе статистики власти до сих пор путаются в показателях, используя её со знаком «плюс» или «минус» в зависимости от контекста.

Борьба с информацией в интернете точно также никак не повлияла на ситуацию с наркоманией — наоборот, число несовершеннолетних, согласно мартовскому отчёту секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, выросло на 60%. То же самое, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, касается насилия над детьми — улучшения не произошло.

Никаких выводов относительно получаемой из года в год статистики власти не делают. Количество блокировок только возрастает, всё больше государственных ведомств получают право на внесение сайтов в бан-лист, а также плодятся по стране бессмысленные «киберорганизации» на волонтёрской (и не только) основе.

Имеющая дыру в бюджете в 3,7 миллиардов рублей, Тверская область обогрела собственную «кибердружину» в марте этого года, причём в помощь входят техника, транспорт, предоставление помещения. В мае губернатор Белгородской области подчинил «кибердружину» областному управлению молодёжной политики с целью «формирования позитивного контента» и поиска противоправной информации в Сети. Подобные организации к началу лета появились в Забайкалье, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах страны.

В интервью местным СМИ руководитель тверской «кибердружины» недавно похвалился весьма странными «достижениями»:

«Результаты радуют. Школьники региона перестали пользоваться бесплатным Wi-Fi, не выкладывают в социальные сети настоящие данные, многие вообще удалили свои профили».

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Анонимизация аккаунтов — это в целом не так уж плохо, хотя государство пытается лишить россиян этого права, но чем «кибердружиннику» помешали бесплатные Wi-Fi, непонятно. Казалось бы, свободный доступ к информации соответствует как Конституции РФ, так и веяниям времени, однако есть люди, которые сидят на бюджете своих регионов и лишают основных прав своих сограждан. В том же интервью глава тверской «кибердружины», апеллируя к мнению какого-то неназванного психолога, назвал популярные паблики ВКонтакте формата «Ищу тебя. Тверь», «Подслушано в Твери» и т.п. «кладезем для неудачников», а также повторил очередную страшилку о «вербовке в таких группах людей с проблемами в жизни». По его мнению, через эти паблики «вербовщики» призывают парней реализоваться, повоевав за террористов, и якобы «многие молодые люди отзываются на этот призыв».

Этот безапелляционный бред говорит человек, руководящий организацией, состоящей на балансе администрации области. Ещё вызвал интерес тот факт, когда молодой человек «проговорился» о том, что программа «Кибердружина» — федеральная. Интересно, каким федеральным законом она была принята? Заложена ли она в бюджет? С какой стати россияне обязаны платить людям, которые имеют несколько неадекватное представление об интернете, из своего кармана за лишение их, россиян, доступа к информации?

Месяц назад Правительство Ростовской области на круглом столе «Вместе — против террора!» анонсировало начало работы молодёжного движения «Интернет без угроз». Задачи у движения всё те же — поиск противоправного контента. В конце сентября этого года прокуратура Новгородской области на форуме «Взаимодействие прокуратуры, органов власти, правоохранителей и населения в охране общественного порядка» в качестве нового направления работы народных дружинников наметила создание «кибердружин», которые в ходе мониторинга сети Интернет выявляют сайты с запрещенной информацией. «К этой работе необходимо привлекать студентов и представителей молодежных общественных организаций», — уверены в прокуратуре Новгородской области. Прокурор области Андрей Гуришев обратился к ректору НовГУ Виктору Веберу с предложением создать на базе студенческих коллективов «кибердружину», с целью выявления интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию.

При этом забавно звучит «плач Ярославны» со стороны представителя местного Роскомнадзора Владимира Кузнецова:

«Информационные ресурсы, которые не зарегистрированы как средства массовой информации, они как раз попадают в наше поле зрения очень редко, нам не хватает возможностей. Сотрудники кибердружин могли бы оказывать нам помощь».

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Может настало время поставить вопрос о целесообразности существования и некоторых федеральных исполнительных органов?

Интересно, что в случае с новгородскими «кибердружинами», волонтёрам предполагается выплачивать вознаграждение за работу, и средства на эти цели предусмотрят в бюджете.

Активизировалась работа «кибердружин» в Нижневартовске, Сургуте, а также на остальной территории Югры (ХМАО). В случае Нижневартовска интересным является тот факт, что опасные странички в сети Интернет кибердружинники ищут только на определенных компьютерах в стенах Нижневартовского государственного университета (НВГУ). По словам, участников «кибердружины», провайдер осведомлён о деятельности волонтёров, но если он заметит активность в поиске запрещённых тем на другом IP, то «жди беды». Интересно, это так деликатно кибердружинники хотят намекнуть, что они намерены использовать средства по обходу блокировок, в частности — VPN? А Роскомнадзор и ФСБ не наругают?

Отряды волонтеров, которые будут искать в интернете запрещенную информацию и сообщать о ней в правоохранительные органы, создадут в Свердловской области до конца года. Об этом в начале этой недели сообщил исполнительный директор ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников.

«В этом году впервые на Урале будут созданы отряды киберволонтеров. Основная задача — поиск запрещенной информации в интернете и сообщение о ней в соответствующие органы для последующего блокирования такой информации. Прежде всего, мы будем обращать внимание на данные о покупке и продаже наркотиков», — сказал Овчинников. По его словам, всего в регионе в этом направлении будет работать около (!!!) 500 человек.

Молодежная кибердружина будет создана в Ставрополе для обеспечения безопасности молодежи в интернете. Такое решение принято на встрече представителей городских общественных объединений, состоявшейся в Ставропольском Доме Дружбы, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города. «По инициативе администрации Ставрополя состоялась встреча городских общественных объединений, на которой обсудили вопросы создания молодежной кибердружины и нюансы получения российских и зарубежных грантов», — говорится в сообщении.

На днях в Костроме прошла межрегиональная конференция, организованная Молодёжной палатой при Костромской облдуме. Одним из методов борьбы с опасными явлениями в обществе там также было названо выявление и блокировка «сомнительной информации в интернете, которая причиняет вред неокрепшему молодёжному сознанию», в том числе «безобидные на первый взгляд сообщества в социальных сетях». О создании кибердружин на Алтае, в Костроме и области, других регионов России сообщили приехавшие на конференцию провластные активисты.

Волонтерское движение «Кибердружина ЮАО» (г. Москва) появится в Даниловском районе. Об этом сообщил общественный деятель Виктор Ленберг. «Кибердружина» представляет собой социально-значимый проект, направленный на борьбу с опасным контентом в интернете. В функции общественного движения войдет контроль над созданием безопасной и комфортной среды в сети и соблюдением законодательства РФ, создание позитивного контента, стимулирование социально-ориентированных проектов в области информационной безопасности и помощь профильным правоохранительным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления в пресечении киберпреступности. Участниками движения могут стать общественные объединения ЮАО, поддерживающие деятельность «Кибердружины», а также лица в возрасте от 18 лет.

На днях Областной центр профилактики и реабилитации Тюменской области в рамках проекта вышеупомянутого «Киберпатруля» подвёл итоги акции по поиску запрещённого контента. К поиску контента, пропагандирующего распространение и употребление наркотиков, были подключены все муниципальные образования региона. Более 200 ссылок, указывающих на опасный контент, направлено киберволонтерами для дальнейшей работы в правоохранительные органы и на сайт Роскомнадзора. Интересно было бы узнать сумму, выделенную на деятельность «киберволонтёров» Тюменской области в этом году.

В конце прошлого года в России появилось такое явление, как «киберказачество». В течение первой половины 2017 года по всей стране были открыты десятки филиалов «киберказачьих» организаций. В обязанности участников «казачьих кибердружин» входят не только поиск запрещённого контента в виде сайтов, продающих наркотики, предлагающих порноконтент и так далее, но и «защита информационных рубежей Родины». Насколько успешной оказалась их деятельность в течение этого времени, пока никаких отчётов опубликовано не было.

Практика показывает, что властям очень понравилась идея с привлечением волонтёров к цензурированию Рунета. Как видим, во множестве регионов таким организациям был дан зелёный свет, а также выделены бюджетные средства на их деятельность. Такая политика не только множит абсурдные блокировки сайтов, которые никоим образом не влияют на решение реальных проблем, но ещё бездумно тратятся на это бесполезное занятие деньги налогоплательщиков.

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