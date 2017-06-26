Массированная госатака на Дурова: власти готовят почву для блокировки Telegram в России

В средствах массовой информации началась массированная атака на мессенджер Telegram и лично на его создателя Павла Дурова. Центральные телеканалы в праймтаймовое время выпустили серию манипулятивных сюжетов, в которых достаточно примитивными, но действенными приёмами попытались связать понятия «терроризм» и «Telegram»:

Также на этом фоне выглядят частью одного формата публикации об опасности «тёмного интернета», особенно после того, как Госдума в первом чтении проголосовала за запрет неподконтрольных властям VPN, анонимайзеров, и proxy.

Еще больше месяца назад такой же манипулятивный сюжет вышел на том же НТВ:

Напомним, накануне начала вчерашней инфо-атаки на Telegram глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к администрации и пользователям мессенджера, где пригрозил блокировкой сервиса, если он не выполнит требования надзорного ведомства. РКН требует от мессенджера зарегистрироваться в качестве Организатора распространения информации (ОРИ), что влечёт за собой не только включение в соответствующий реестр, но и весьма неприятные для большинства мессенджеров обязанности — включение Telegram в данный реестр будет означать согласие со стороны мессенджера собирать и хранить все данные пользователей и передавать их российским компетентным органам по их запросу. Т.е. осуществлять слежку за пользователями в интересах спецслужб, что идет вразрез с ранее неоднократно озвученной позицией Павла Дурова о том, что Telegram не передавал, не передает и не будет передавать данные о пользователях ни российским, ни любым другим иностранным спецслужбам.

После того, как сам Дуров ответил отрицательно на призывы Жарова зарегистрировать Telegram в качестве ОРИ, а также многие эксперты и СМИ выразили сомнения в том, что мессенджер пойдёт на сделку с российскими властями, глава РКН сказал, «что ведомство не готово блокировать ресурс прямо завтра. Однако время ограничено».

Свои пять копеек в этом споре вставил и советник Путина по вопросам интернета Герман Клименко, заявив, что «незаменимых у нас нет» и вспомнив ICQ (спасибо, что не бересту и голубиную почту):

Сегодня утром Павел Дуров написал очередной ответ Жарову, в котором усомнился в технологической компетентности главы РКН, поскольку его требования противоречат не только 23-ей статье Конституции РФ, но и законам математики и программирования:

Многим очевидна невозможность заблокировать Telegram на территории России полностью — во-первых, он будет работать с любым пока ещё действующим на территории России VPN, во-вторых, он использует большое количество серверов для подключения, которые расположены в совершенно разных местах и даже странах.

«Заблокировать Telegram так, чтобы технически блокировку нельзя было обойти, невозможно, — утверждает IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников, — Telegram использует большое количество серверов для подключения. И, принимая во внимание уровень технической грамотности сотрудников Роскомнадзора, полностью заблокировать мессенджер у них не получится. Но если такое произойдет, я уверен, что в течение ближайшего времени появятся волонтерские прокси-серверы, которые можно будет ввести в Telegram-клиент и, он без проблем будет работать в обход блокировок. Также Telegram будет работать через любой VPN-сервис».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк считает, что у Дурова уже наверняка есть продуманный вариант как случай блокировки:

«Он давно знает о желании представителей российских властей принудить его к сотрудничеству. И я думаю, он уже разработал систему, чтобы его приложение в случае блокировки технических доменов, IP-адресов, автоматически помогло бы обойти блокировку всем пользователям».

.

Автоматический переход всех пользователей через блокировку более всего вероятен, так же считает и IT-эксперт Михаил Климарев: «Исходный код мессенджера — открыт. Так что очень быстро, при необходимости, появятся десятки неофициальных программ, которые будут обходить блокировки легко и непринужденно. Но думаю, что все необходимые действия будут выполнены и в официальном приложении сразу — команда разработчиков у Дурова очень сильная».

Сбои в работе приложения могут возникнуть, если вдруг Роскомнадзору удастся заблокировать Telegram, — тогда блокировка затронет и новых, и старых пользователей. Если нет — Роскомнадзор может просто надавить на Apple и Google, чтобы удалить приложение из магазинов. Так, например, произошло с заблокированным приложением по поиску деловых контактов LinkedIn.

«Прогибаться Дурову нет решительно никакого смысла, — убежден Климарев. — Дело в том, что если Telegram выполнит условия Роскомнадзора, то это отзовется на остальной аудитории, которая пользуется этим мессенджером, в том числе и по причине закрытости от прослушки. Очень маловероятно, что Дуров согласится исполнять ультиматум Жарова, тем более, что ультиматум выглядит достаточно нелепо — требование исполнять законодательство России иностранной организацией. Почему Жаров, например, не требует зарегистрироваться какой-нибудь китайский сервис обмена сообщениями?»

Артем Козлюк также придерживается мнения, что гораздо больше пользователей уйдет из приложения, если Дуров внесет его в реестр организаций: «Тогда Telegram будет дискредитирован в глазах многих. И я не думаю, что в этом случае потери составят на уровне 10%. Все-таки у нас Telegram более политизированный мессенджер по сравнению с другими. Там аудитория более продвинутая в IT, возможно, и политическом активизме. Условно говоря, это не Одноклассники».

Власти не могут не понимать, насколько тяжело им будет «взнуздать» Telegram, поэтому и задействовали главные рычаги давления на общественное сознание — подконтрольные им СМИ. Ну а сегодня уже подключилась «тяжёлая артиллерия» — Федеральная служба безопасности объявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram. «В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — утверждается в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство указывает, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы». «Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», — заявляют в ЦОС ФСБ.

Поскольку заявления силовиков «так удачно совпали» с информационной кампанией против Дурова и его мессенджера, версия, что наезд на Telegram — это не личная инициатива Александра Жарова, а заказ из гораздо более высоких кабинетов, уже не выглядит такой фантастической.

.



.

Читайте также:

«Время истекает, выбор за вами». Глава Роскомнадзора поставил ультиматум Павлу Дурову

🔓

Не стреляйте в мессенджер!

🔓

Telegram будет заблокирован в июне, если откажется следить за пользователями

🔓

ФСБ торопит депутатов лишить Рунет анонимности и взять под контроль мессенджеры

🔓

Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничениях в работе VPN и поисковиков

.