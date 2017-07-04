Суд разрешил Facebook нарушать закон США о неприкосновенности частной жизни

Окружной судья США Эдвард Давила (Edward Davila) в калифорнийском городе Сан-Хосе отклонил общенациональный судебный иск, в котором пользователи обвиняли компанию Facebook Inc в отслеживании их интернет-активности даже после того, как они вышли с facebook.com. По мнению судьи, истцы не продемонстрировали убедительных доказательств того, что им необходим «разумный уровень» конфиденциальности, а также что они понесли какой-либо «реальный» экономический ущерб или какие-то другие подобные потери.

Истцы утверждали, что Facebook нарушил федеральный и калифорнийский законы о конфиденциальности, а также «закон о прослушке» тем, что сохраняет факты cookie в своих браузерах, которые отслеживались, когда они посещали внешние веб-сайты, содержащие кнопки «Лайк» Facebook.

Давила не нашёл в этом ничего нарушающего их прав и отметил в судебной решении:

«Тот факт, что веб-браузер пользователя автоматически отправляет одну и ту же информацию обеим сторонам, — то есть Фейсбуку и внешнему веб-сайту, — не устанавливает того факта, что одной из сторон была перехвачена пользовательская информация при коммуникации с другими лицами».

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Адвокаты обоих истцов пока отказываются от комментариев. Facebook также не сразу ответил на вопросы журналистов.

Зато свое отношение к данному процессу отметили в компании Tor Project:

«Если вы используете Tor Browser, веб-сайты не будут знать, кто вы есть; они точно не смогут делиться информацией друг с другом о вас». _____ «If you use Tor Browser, websites won’t know who you are; they definitely can’t share info with each other about you».

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Используйте, как говорится, защищенные сервисы для своих коммуникаций, граждане!

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