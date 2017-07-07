Роскомнадзор намекнул Дурову о новых обязанностях и разделил анонимность на «преступную» и «во благо»

Как РосКомСвобода и предполагала, к российскому надзорному ведомству аппетит пришёл по время еды. После внесения Telegram в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), Роскомнадзору уже показалось мало просто внесения данных мессенджера в реестр, и оно потихоньку начало намекать, что ожидает от Павла Дурова предоставления российским властям немного большего — данных о пользователях.

В интервью российским СМИ заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов напомнил об обязанностях организатора распространения информации:

«…он обязан обеспечить хранение информации о действиях пользователей в течение полугода. И предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности. Прежде всего при предотвращении или расследовании терактов. Чтобы государственные органы понимали, с кем они имеют дело, и знали, куда направлять свои запросы, организаторы распространения информации обязаны уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности. То есть предоставить определенный набор контактных сведений. Всего пять идентификаторов: страна регистрации, юридический адрес, доменное имя, почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера, а также общее описание функций сервиса. Эти данные вносятся в соответствующий реестр».

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Таким образом, Иванов, опроверг слова своего начальника — главы РКН Александра Жарова, который уверял Павла Дурова, что от него требуется лишь предоставить данные о компании. Роскомнадзор недвусмысленно намекает — после внесения в реестр ОРИ любой сервис обязан делиться с властями метаданными о своих пользователях, как того требует федеральный закон 97-ФЗ. Впрочем, заместитель Жарова, когда речь зашла о чтении пользовательской переписки, немного слукавил, утверждая, что «это неправда — в законе речь идет только о метаданных».

На данный момент действительно от организаторов распространения информации требуется пока только «собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам» (вообще-то это тоже слежка за гражданами, большинство из которых ничего противозаконного не совершало), однако в следующем году вступает в силу «пакет Яровой» (374-ФЗ), который чётко регламентирует: сервис обязан хранить на территории Российской Федерации «текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи — до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки», а также «предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами».

Иванов отметил, что его ведомство находится в прямом диалоге с большинством крупнейших международных IT-компаний и сервисов — Apple, Twitter, Facebook и WhatsApp, Google, Microsoft, Viber и другими компаниями, с которыми проходят личные встречи, консультации с их представителями. Замруководителя РКН также заверил: «Мы уважаем право компаний на конфиденциальность переговоров, поэтому не выносим в публичное поле результаты их промежуточных этапов. Эти компании сейчас находятся в процессе принятия решения о внесении в наш реестр». По его словам, если компания уклоняется от диалога, игнорирует требования российских властей или через средства массовой информации транслирует явное нежелание их исполнять, его ведомство обязано применить предусмотренные законом санкции — Иванов напомнил, что в случае с ОРИ на сервис накладывается административный штраф в размере до 300 тысяч рублей или блокировка на территории России. При этом замруководителя Роскомнадзора оговаривается:

«Как вы понимаете, оштрафованы могут быть только компании, зарегистрированные в российской юрисдикции. Для иностранных компаний блокировка их сервисов в России — безальтернативная мера воздействия».

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Комментируя ситуацию вокруг мессенджера Telegram и недавний публичный скандал между руководителем РКН Жаровым и владельцем Telegram Павлом Дуровым, Олег Иванов поведал о существовании двух видов анонимности. По его мнению, одна существует во благо и защищает частную жизнь пользователей, а вторая — позволяет террористам совершать преступления. Иванов попросил разделять эти понятия и не допускать развития «преступной» анонимности:

«Та анонимность, которая охраняет частную жизнь пользователей, является благом. Такая анонимность по факту защищается не только IT-индустрией, но и государствами. Однако есть и другая анонимность, которая позволяет террористам скрывать преступные замыслы».

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Он также отметил, что анонимность и конфиденциальность — это «та самая фишка» Telegram и «основа репутационной идентификации сервиса» и лично его создателя: «Полагаю, что в публичном поле Павел Валерьевич продолжит транслировать указанную позицию. Однако трудно спрогнозировать, что он будет делать, когда спецслужбы с фактами на руках докажут ему, что с помощью Telegram ведётся подготовка террористического акта». Иванов добавил, что в случае доказательства связи между Telegram и террористами, у Дурова будет выбор между «абстрактной ценностью» анонимности и «жизнями обычных людей».

То есть если (см.выше) кто-то другой «через средства массовой информации транслирует явное нежелание их [требования властей] исполнять», то ведомство обязано применить санкции, а если это делает Павел Валерьевич, то тут надо только ФСБ с фактами на руках идти и доказывать, как же он неправ. Двойные стандарты detected.

В целом из интервью становится ясно, что от Telegram российские власти ждут гораздо большего, чем данные о компании. Через СМИ мессенджерам послан вполне понятный сигнал: нам нужны сведения о ваших пользователях. А вот уж насколько далеко в своей принципиальности власти готовы зайти, решившись на блокировку тех или иных интернет-сервисов, покажет время.

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