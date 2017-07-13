Затраты операторов на «пакет Яровой» предложено компенсировать из кармана абонентов

Покрыть расходы операторов связи, вызванные реализацией «пакета Ярорвой», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает путём повышения абонентской платы услуг связи. Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, как следует из документов сегодняшнего заседания, предлагает законодательно установить «специальный платеж для абонентов и пользователей» услуг связи, который будет получать оператор.

Комиссия отмечает, что

«Предъявляемые законом 374-ФЗ требования, а также разработанные органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов для реализации данного Закона не учитывают реальные возможности операторов связи и могут привести к трудностям исполнения Закона».

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В связи с этим предлагается рассмотреть меры по реализации закона № 374-фз, подготовленные рабочей группой Комиссии и направленные на соблюдение баланса интересов общественной безопасности и бизнеса. Итоговые предложения по результатам обсуждения планируется представить в высшие органы власти Российской Федерации.

На заседание, кроме членов комиссии, приглашены представители Государственной Думы, Совета Федерации, Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минкомсвязи России, ФСБ России, Аппаратов Правительства и Президента Российской Федерации.

Исходя из предложений комиссии, асходование средств, полученных операторами в рамках концессионного соглашения между Россией и операторами связи, будет направлено на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь.

Сумма подлежащего уплате платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. По оценке Минкомсвязи, доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн руб., за 2016 год — 1,657 трлн руб. Таким образом, в результате установления специального платежа для реализации «закона Яровой» с абонентов будут взимать 50–85 млрд руб. ежегодно. За неуплату специального платежа предлагается установить административную ответственность путем внесения изменений в КоАП.

О том, насколько неподъёмны для операторов расходы, связанные с внедрением «пакета Яровой», говорится уже давно, причём факт пугающих воображение затрат признают уже и в ФСБ, и в некоторых окологосударственных компаниях. Но власти почему-то решили с момента появления этого законопроекта весной прошлого года закрывать глаза на возникающие в связи с его введением трудности, и с тем же упрямством отказываются сейчас принимать любые меры, которые облегчили бы воплощение в жизнь этого сомнительного закона.

Напомним также, что петиция на РОИ с требованием отменить 374-ФЗ прошлым летом набрала необходимые сто тысяч голосов в короткие, однако власти проигнорировали и эту инициативу общественности. В результате никого не удивит, если в итоге за слежку за самими собой заставят расплачиваться простых россиян.

UPD. В Минкомсвязи сочли разумной идею выполнить требования «закона Яровой» за счет введения спецплатежа для абонентов.

«Как только предложение о введении специального платежа будет направлено в Минкомсвязь — мы рассмотрим его. Вообще практика такая есть, например, отчисления в фонд универсальных услуг. Как отраслевая инициатива, и если она будет поддержана другими федеральными органами власти, звучит она вполне разумно», — заявил руководитель департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин.

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