Российским частным лицам запретят денежные операции с криптовалютой

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что министерство выступило за запрет продажи биткоинов частным лицам. Вместо этого Министерство финансов предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. Доступ к продаже и покупке получат только квалифицированные инвесторы.

Весной этого года Минфин высказал предположение, что биткоин будет признан финпродуктом в 2018 году, что повлечёт за собой усиление контроля за криптовалютами.

Этим летом руководитель Межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты в России Элина Сидоренко заявляла, что в рамках готовящегося закона, вводящего криптовалюты в правовое поле РФ, планируется создание негосударственных обменных площадок для физлиц и юрлиц. По её словам, эти площадки однозначно будут негосударственными, чтобы избежать монополизма в криптовалютной сфере.

Также недавно свое мнение о регулировании криптовалют в России высказал ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. По его словам, в ближайшем будущем можно ожидать определенных запретов в этой сфере, так как власть хочет контролировать валютные потоки.

Кроме этого, экспертами высказывалось мнение о намерении России использовать криптотехнологии для обхода экономических санкций ряда западных стран и, видимо, поэтому в обновленный американский закон о санкциях, подписанный Президентом США Дональдом Трампом, был добавлен пункт о криптовалютах. Насколько же Российское государство готово контролировать то, с помощью чего хочет избежать санкций, не совсем понятно.

РосКомСвобода, в свою очередь, продолжает кампанию в поддержку легализации криптовалют в России. Мы хотим добиться официального разъяснения статуса криптовалют в России с помощью судебного прецедента. Наша цель — сделать криптовалюты доступными для всех.

.



.

Читайте также:

Минфин хочет легализовать криптовалюты, чтобы начать контролировать их оборот

🔓

Суд в Санкт-Петербурге вынес решение о блокировке сразу сорока биткоин-сайтов

🔓

Закон США о санкциях против России, Ирана и КНДР коснётся и криптовалют

🔓

Вам майнить или санкции?

🔓

Общественная кампания за легализацию криптовалют в России

.