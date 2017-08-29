Суд оставил математика Дмитрия Богатова под домашним арестом

Увы, Пресненский суд города Москвы не стал изменять московскому математику Дмитрию Богатову меру пресечения и оставил его под домашним арестом. Напомним, Дмитрию инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и терроризму на основе постов в интернете под псевдонимом «Айрата Баширов», а также видеоклипа исполнителя Канье Уэста, который правоохранительные органы также отнесли к соответствующим «призывам».

По версии следствия, Богатов под чужим аккаунтом размещал в интернете сообщения, в которых призывал к насилию во время акции, в частности, якобы предлагал приносить «на Красную площадь: тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт». Преподаватель отрицает, что призывал к беспорядкам и писал эти сообщения.

Дмитрий Богатов — сторонник распространения свободного программного обеспечения и администратором выходного узла сети Tor, и скорее всего, люди, оставившие сообщения в социальной сети, использовали Тор. По злой иронии судьбы среди ip-адресов, с которых отправлялись сообщения, был и адрес его выходной ноды.

Несмотря на то, что Дмитрий имеет алиби, а на связь с журналистами выходил один из анонимов, пользующихся псевдонимом «Айрат Баширов», суд и правоохранители не спешат освобождать его. Даже под домашний арест он был переведён только в конце июля.

Как сообщает ведущий юрист РосКомСвободы и один из адвокатов Дмитрия Саркис Дарбинян,

«Уже 4 месяца следствие не может закончить компьютерно-техническую экспертизу и предъявить ее для ознакомления Богатову и его адвокатам, поэтому оно вынуждено было выйти с ходатайством о продлении срока домашнего ареста, как это предусмотрено УПК. Защита полагает, что, несомненно, стража была несоразмерной мерой. Но и домашний арест с теми условиями, которые были определены судом, нам представляется весьма суровой мерой пресечения для человека, который не совершал никаких противоправных действий. Однако, следствие и суд отказали защите в ходатайстве о замене меры пресечения Богатову на подписку о невыезде, а сам домашний арест планируется продлить ещё на 2 месяца. Мы надеемся, что это последнее продление, потому что экспертиза, которая имела возможность уже по байтам разобрать все жёсткие диски, не покажет ничего, что могло бы доказывать причастность Дмитрия к инкриминируемым деяниям».

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В суд Дмитрий был доставлен на спецмашине, а в самом здании суда его пришли поддержать родные, друзья и активисты, которым небезразличны судьба московского математика и в целом — права человека.

О ходе последнего заседания суда сообщила в твиттере группа поддержки Димы:

Следствие просит продления, прокурор поддерживает. Адвокат Тепцов возражает: экспертиза не готова и хз когда будет.#freeBogatov — #FreeBogatov (@freeBogatov) August 29, 2017

Дима взял слово, говорит, что следствие не заинтересовано в окончании экспертизы (ее ожидали еще в июне!).#freeBogatov — #FreeBogatov (@freeBogatov) August 29, 2017

Неясно, как Дима может помешать следствию. Об этом говорят и он, и адвокаты. А сами следователи — что все доказательства уже собраны. — #FreeBogatov (@freeBogatov) August 29, 2017

Судья оглашает постановление: суд согласен со следствием, продлевают домашку. Маму Димы выгнали из зала.

# freeBogatov — #FreeBogatov (@freeBogatov) August 29, 2017

На недавно прошедшем в Москве митинге «За свободу интернета» шла колонна в поддержку Богатова, а на сцене с требованием его освобождения выступили руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк, адвокат Саркис Дарбинян, а также супруга Дмитрия Татьяна Фёдорова, ставшая, по мнению пользователей Рунета, «из тихого генетика женой политзека»:

Ранее свою поддержку Дмитрию высказали Tor Project, Debian, Фонд электронных рубежей (EFF), AccessNow, музыкальный критик Артемий Троицкий, а также множество российских правозащитников, интернет- и гражданских активистов. В Сети была организована кампания #FreeBogatov, которая продолжается и сейчас — недавно к ней присоединился Эдвард Сноуден, который также призвал российские власти освободить математика. Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Богатова политзаключённым.

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