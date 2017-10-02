ТрансТелеКом провёл в КНДР магистральный интернет-канал из России

Северная Корея получила от России второй канал для подключения к интернету. Ранее КНДР получала доступ в Сеть только через китайскую госкомпанию China United Network Communications Ltd (China Unicom), теперь же услуги по предоставлению доступа в интернет северокорейцам будет предоставлять дочерняя структура РЖД — компания «ТрансТелеКом». ТТК начал поддерживать трафик из Северной Кореи примерно с 7:00 по московскому времени 2 октября.

Интернет от China Unicom был ограничен несколькими сотнями соединений, которые имеют «жизненно важное» значение для координации кибератак, рассказал Брайс Боланд из компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью. Благодаря же новому российскому каналу Северная Корея сможет снизить риски от угроз со стороны президента США Дональда Трампа: на две страны, Россию и Китай, по мнению западной прессы, США будет труднее надавить с целью заставить отключить интернет КНДР.

В самом ТТК информацию об услугах, предоставляемых Северной Корее, комментировать отказались.

При этом, по данным FireEye, для КНДР интернет оказывается необходим на фоне санкций, так как через него она сможет проводить операции с криптовалютами и, в частности, осуществлять атаки на южнокорейские криптовалютные биржи. Предположительно, подобный инцидент произошел в мае и обошелся одной из таких бирж в 15 миллионов долларов.

Согласно южнокорейским данным, КНДР владеет редкоземельными металлами на триллионы долларов, а также запасами нефти, но после введения ООН запретов на торговлю с режимом «Чучхе», экономика страны оказалась на грани выживания. Ещё более усугубили положение введённые в конце сентября санкции США, нацеленные на северокорейские финансовые учреждения, выступающих в качестве представителей банков страны в Китае, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Поэтому неудивительно, что лидер КНДР Ким Чен Ын ищет альтернативное решение ситуации, которым, похоже, станут криптовалюты. Согласно отчёту исследовательской компании Recorded Future, в мае этого года в Северной Корее был зафиксирован скачок майнинга биткоинов. По мнению бывшего аналитика ЦРУ по борьбе с терроризмом Яя Фануси, используя эти технологии, КНДР становится не такой уж уязвимой для санкций. Напомним, США вписали в санкционный пакет, касающийся Ирана, России и КНДР, пункт относительно криптовалют, поскольку вероятность того, что власти и Северная Корея, и РФ непременно воспользуются криптовалютами для обхода санкций, весьма высока.

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