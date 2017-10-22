«Почта России» проведёт эксперимент по взиманию пошлины с иностранных интернет-покупок

Эксперимент, в рамках которого ФГУП «Почта России» выступит оператором по взиманию ввозной пошлины с зарубежных интернет-покупок в автоматическом режиме, может начаться в середине мая 2018 года. Как говорится в плане реализации эксперимента, до конца 2017 года планируется подготовить необходимую нормативно-правовую базу, в первом квартале 2018 года — обеспечить доработку программного обеспечения для взимания ввозной пошлины с участием «Почты России», до середины апреля — провести тестирование системы. В течение апреля новую схему взимания пошлины планируется согласовать с Евразийской экономической комиссией.

«Почта России» выступит в качестве уполномоченного оператора, который будет производить сбор пошлины с ввозимых международных почтовых отправлений (МПО) и перечислять её Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, а также предоставлять ФТС данные об отправителе, получателе и о стоимости и весе товара.

После введения новой схемы физические лица смогут оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 году россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 миллиардов рублей (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года).

Напомним, в настоящее время властями также рассматривается возможность понижения беспошлинного порога на заграничные интернет-покупки. Правительство предлагает снизить лимит для беспошлинного ввоза иностранных покупок до 20 евро, «Почта России» — до €50, АКИТ же хочет обложить пошлинами все онлайн-покупки россиян на иностранных площадках.

Кроме этого, разрабатывается законопроект, предусматривающий блокировку иностранных онлайн-магазинов по представлению Федеральной налоговой службы (ФНС), если те откажутся выплачивать так называемый «налог на AliExpress» — НДС в 15,25% при продаже товаров российским пользователям.

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