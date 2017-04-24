Матвиенко призвала Роскомнадзор активнее бороться с информацией в интернете

Экс-губернатор Санкт-Петербурга, а в данный момент — спикер Совета Федерации Валентина Матвиненко подвергла критике Роскомнадзор, но не либерализации и цифровых свобод она потребовала, увы. Наоборот, по её мнению, вопросы по пресечению нелегального контента в интернете решаются ведомством недостаточно активно:

«Вы – орган исполнительный власти, который за это отвечает. Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?»

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Выступая на заседании президиума законодателей в Санкт-Петербурге, Матвиенко заявила, что вопросы обеспечения информационной безопасности детей стоят «очень остро» и выразила уверенность в необходимости противодействовать вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность через интернет, а также усилить профилактику подросткового суицида. При этом решать эти проблемы нужно на международном уровне, заявила Матвиенко.

«Предложите комплекс мер, что делать, как остановить распространение наркотиков в интернете. То же касается суицидов. Почему вы там как сонное царство», — обратилась она к главе ведомства Александру Жарову на заседании Совета законодателей.

Матвиенко предложила «дать оценку работе агентства» и упрекнула его в отсутствии инициативы:

«Вы все время идете в хвосте. Вы что, не понимаете? Пока, уважаемый Александр Александрович, складывается впечатление отсутствия всяческой инициативы и заинтересованности в решении этих важных вопросов».

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также участвовал в заседании, предложил заслушать на осеннем заседании президиума Совета законодателей представителей Минкомсвязи и Генеральной прокуратуры, которые должны предложить решение проблемы пресечения деятельности в интернете «групп смерти», призывающих несовершеннолетних к совершению суицида.

Напомним, проблема так называемых «групп смерти» была искусственно раскручена в СМИ, вызвав в российском обществе настоящую истерию, но позволив одиозным политикам сделать себе на этом очередной пиар. Причём развенчание этой темы экспертами с помощью реальной статистики и сухих цифр не остановило депутатов Государственной думы, которые приняли в первом чтении очередной «пакет яровой», касающийся ужесточения наказания за «склонение к самоубийству в интернете».

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