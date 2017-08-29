Роскомнадзор упорядочил запрет выдачи поисковиками информации о заблокированных сайтах

Ещё один подзаконный акт, касающийся исполнения требований федерального закона 276-ФЗ о жёстком регулировании VPN и поисковиков по части запрета обхода госблокировок подготовил Роскомнадзор. На общественное обсуждение российским надзорным ведомством выложен приказ «Об утверждении Порядка контроля за прекращением на территории Российской Федерации выдачи операторами поисковых систем, распространяющими в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Данным Порядком определяется процедура проведения мероприятий по контролю за соблюдением поисковиками, распространяющими в интернете любые сведения о заблокированных на территории РФ сайтах, прекращения выдачи сведений о соответствующих интернет-ресурсах. Эти мероприятия проводятся Роскомнадзором, а также уполномоченными должностными лицами предприятий радиочастотной службы.

Исходя из формулировки как самого федерального закона №276-ФЗ, так и подзаконных актов, регулирование будет касаться только тех поисковиков, которые распространяют любую рекламу — в том числе и не касающуюся способов обхода блокировок.

Мероприятия по контролю проводятся на основе данных федеральной государственной информационной системы информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен (ФГИС), информации, получаемой от граждан, организаций, государственных органов, информации, размещенной в общедоступных источников по месту нахождения органа по контролю без взаимодействия с операторами поисковых систем.

При проведении мероприятий по контролю уполномоченное лицо или уполномоченные лица органа по контролю с использованием имеющихся программных и программно-аппаратных средств устанавливают:

а) факт выдачи операторами поисковых систем сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации;

б) факт подключения оператора поисковой системы к информационной системе.

Продолжительность мероприятия по контролю составляет не более одного рабочего дня. Непосредственно после завершения мероприятия по контролю составляется акт мероприятия по контролю.

В случае установления выдачи оператором поисковой системы сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен, уполномоченное лицо или уполномоченные лица органа по контролю, проводившие мероприятие по контролю, осуществляют фиксацию копий страницы (страниц) сайтов, затем составляет докладную записку руководителю органа по контролю или его заместителю. Приложением к докладной записке являются копии страницы (страниц) сайтов сети «Интернет», доступ к которым в сети «Интернет» на территории Российской Федерации ограничен. Докладная записка прикладывается к акту мероприятия по контролю.

По результатам рассмотрения докладной записки руководитель органа по контролю или его заместитель принимают решение о возбуждении дела об административном правонарушении в пределах компетенции органа по контролю.

Административная ответственность, по-видимому, будет регламентироваться ещё не принятым Госдумой законопроектом №195449-7, который вносит поправки в КоАП и устанавливает штрафы для операторов поисковых систем в случае неисполнения им обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора и прекращению выдачи ссылок, которые в ней содержатся. Также данным законопроектом предусматривается введение штрафов для владельцев VPN и подобных средств туннелирования/проксирования.

В подзаконных актах к федеральному закону №276-ФЗ ничего не сказано об административной ответственности владельцев анонимайзеров и VPN. Возможно, нарушение ими абсурдного закона о запрете обхода блокировок будет караться всё той же блокировкой, а вот поисковики ждёт «наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей». В осеннюю сессию законопроект вполне может быть принят парламентариями с некоторыми изменениями.

Далее в документе РКН говорится: «В случае выявления уполномоченными лицами в ходе проведения мероприятий по контролю признаков нарушения требований законодательства Российской Федерации, пресечение которых отнесено к компетенции иных органов государственного контроля (надзора), копии материалов, полученных по результатам проведения мероприятий по контролю, направляются в соответствующие органы в установленном порядке».

Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности, сказано в документе, отсутствует. Степень регулирующего воздействия — высокая.

Общественное обсуждение проекта приказа заканчивается 22 сентябнря 2017 года.

Напомним, это уже не первый документ, разработанный для воплощения в жизнь требований 276-ФЗ.

Первый проект приказа РКН касается утверждения требований к «технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования системой учёта заблокированных ресурсов (ФГИС)». Обсуждение этого документа продлится до 31 августа 2017 года.

Ещё один проект приказа устанавливает порядок подключения и доступа владельцев анонимайзеров, VPN и других соответствующих сервисов, а также поисковиков к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории России, и «к размещённой в ней информации в режиме обработки и использования такой информации». Его обсуждение продлится до 7 сентября 2017 года.

Третий документ, касающийся взаимодействия Роскомнадзора и ФСБ по части получения сведений о вышеупомянутых сервисах, был разработан Минкомсвязью. Обсуждение соответствующего проекта постановления Правительства РФ закончится также 7 сентября этого года.

Четвёртый проект приказа, регламентирующий порядок контроля за блокировками VPN, появился буквально на днях, и его общественное обсуждение заканчивается 22 сентября.

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