Роскомнадзор снова пригрозил Facebook блокировкой (первый раз это было в 2014 году)

Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных (242-ФЗ), в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров:

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет».

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Напомним, что это далеко не первые угрозы блокировкой сервисов IT-гигантов со стороны представителей Роскомнадзора. Весной 2014 года на тот момент замруководителя надзорного ведомства Максим Ксензов позволил себе такое высказывание:

«Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России. Мы не видим в этом больших рисков. Если в какой-то момент мы оценим, что последствия от «выключения» социальных сетей будут менее существенными по сравнению с тем вредом, который причиняет российскому обществу неконструктивная позиция руководства международных компаний, то мы сделаем то, что обязаны сделать по закону».

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За что ему был сделан публичный выговор со стороны Дмитрия Медведева:

«Как активный пользователь социальных сетей считаю, что российское законодательство обязаны соблюдать все — и сами сети, и пользователи. Но отдельным чиновникам, отвечающим за развитие отрасли, надо иногда включать мозги. И не давать интервью, объявляющих о закрытии соцсетей».

Но, судя по всему, политическая ситуация изменилась и теперь руководителю Роскомнадзора вполне можно допускать публичное высказывание своих мыслей о возможности запрета крупнейших социальных сетей в России.

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Основатель Telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко.» Александр Литреев напомнил, что «принципиальность» Роскомнадзора и лично Александра Жарова отражается не только в отношениях между его ведомством и Telegram, но и относительно YouTube, и многих других интернет-сервисов:

Здесь можно вспомнить случай с тем же Telegram, когда грозный ультиматум Павлу Дурову в итоге вылился в публикацию данных о компании в реестре Организаторов распространения информации (ОРИ), которые та ни от кого не скрывала. Но, как бы там ни было, давая свежий скандальный комментарий серьёзному российскому изданию, Александр Александрович был, судя по всему, сама серьёзность.

«Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно», — подчеркнул Жаров. Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены.

Ну что ж, подождём. Twitter, Google, Apple, которые со слов всё того же Жарова вот уже годами переносят свои данные в Россию, и сами официально ни разу не подтверждали соглашения с Роскомнадзором.

По словам самого же главы РКН, официальных писем от американской соцсети пока не поступало, и на 2017 год проверок в её отношении не запланировано, а в 2018 году, сказал Жаров:

«…мы подумаем, может быть, проверим».

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О том, что Facebook никак не контактирует с Роскомнадзором в последнее время, подтвердил и представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснив, что у Роскомнадзора нет никаких конкретных планов закрыть доступ к Facebook, но компания не проявляла желания общаться и последний раз на связь выходила в конце 2016 года. «И если позиция Twitter нам ясна, то по позиции Facebook у нас понимания нет. Надеюсь, в ближайшие месяцы мы это с ними обсудим», — сказал Ампелонский.

Напомним, Twitter пообещал Роскомнадзору перенести данные россиян в середине 2018 года, заявив, что «компания находится в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в Российской Федерации». Что собой представляют эти «коммерческие данные», ни Twitter, и РКН не уточнили. В комментариях к этой новости пользователи вспомнили, что точно такое же обещание давали и соцсеть, и российское ведомство «пару лет назад», и теперь вот снова «пролонгировали процесс».

А РосКомСвобода ещё раз напоминает, что если всё-таки процесс передачи данных россиян произойдёт, то многим российским пользователям Twitter (или Facebook, или «нужное вписать») придётся сильно переформатировать своё общение в этом сервисе. К примеру, уже почти ни для кого не секрет, что наибольшее количество уголовных дел за посты в интернете приходится на соцсеть ВКонтакте, который предоставляет данные о своих пользователях правоохранителям.

Глава комитета Госдумы по инфополитике Леонид Левин считает, что ситуация не дойдёт до блокировки в Facebook в России:

«Единственно верный дальнейший сценарий – это выполнение администрацией соцсети требований российского законодательства, как это уже происходит в отношении запрещенной информации на территории РФ. В этом вопросе Facebook имеет позитивный опыт взаимодействия с Роскомнадзором – его необходимо распространить и на реализацию 242-го федерального закона о персональных данных».

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Facebook — это 7-й по популярности сайт в России, но доля российских пользователей в общей аудитории Facebook составляет всего 0,62%. То есть в случае, «если Россия отвалится», Facebook может ничего и не заметить. У компании 35 международных офисов, в Москве такого нет.

С 2014 года Facebook открыл официальное зеркало в Tor, ставшее достаточно популярным у пользователей «луковой сети». Сайт доступен по адресу facebookcorewwwi.onion. Поэтому блокировка Facebook, по крайней мере, для пользователей Tor уже не страшна — осталось только посмотреть, насколько эффективно будет работать закон «об анонимайзерах и VPN», принятый этим летом, — особенно касаемо его технической реализации.

В последнее время отношения между американской соцсетью и властями России нельзя назвать радужными. В начале сентября текущего года директор по безопасности компании Facebook Алекс Стамос опубликовал отчет, из которого следует, что в течение двух лет с фейковых аккаунтов, предположительно созданных в России, было закуплено большое количество политической рекламы, которая могла повлиять на формирование общественного мнения до и после выборов президента США в 2016 году.

Стамос напоминает, что было много вопросов в связи с предположительным вмешательством России в предвыборный процесс в США. В апреле Facebook опубликовал технический отчет, в котором излагалось понимание руководства управляющей соцсетью компании по поводу организованных попыток злоупотреблений этой информационной платформой.

После анализа выяснилось, что с июня 2015-го по май 2017 года расходы на сомнительную рекламу в Facebook составили около 100 тысяч долларов США. Эта сумма складывается из оплаты приблизительно трех тысяч публикаций с 470 недостоверными страницами и аккаунтами. В Facebook полагают, что счета, с которых шла оплата, и эти аккаунты связаны друг с другом и, предположительно, действовали из России.

В скандале снова оказалась замешана так называемая «Фабрика троллей» или «Ольгино», официально именуемая как «Агентство интернет-исследований» — её связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, известным также как «личный повар Путина». Поскольку Facebook не признает недостоверных аккаунтов, соцсеть закрыла те из них, которые еще продолжали действовать. По словам Стамоса, оплаченные их владельцами политические объявления в массе своей не содержали комментариев по поводу американских выборов и не упоминали имен конкретных кандидатов. Вместо этого они касались тем, вызывающих раздоры в Америке, таких как положение ЛГБТ, расовые проблемы или право на оружие.

Поэтому вполне возможно, что слова Жарова — это некий ответ на действия администрации Facebook в отношении «российских троллей».

Сеть, уже привыкшая к демаршам Роскомнадзора, отнеслась скорее с юмором, чем с тревогой к заявлению главы ведомства:

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году, если компания не перенесёт все персональные данные россиян на территорию РФ. pic.twitter.com/miNiTYRdf5 — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) September 26, 2017

Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook. Это те же люди, которые рассказывали о незаконности блокировки ВКонтакте в Украине — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) September 26, 2017

Интересно… и чего это так Роскомнадзор возбудился из-за моих личных данных… да при желании их можно купить в России в подземном переходе — хазарин (@Kazarin_Albert) September 26, 2017

Роскомнадзор пообещал заблокировать Фейсбук в 2018 году, если тот не перенесёт персональные данные россиян в Россиюhttps://t.co/JS8pAu984S pic.twitter.com/idJga1AVmS — Лентач (@oldLentach) September 26, 2017

Видимо, в ближайшем будущем мы узнаем, что все террористы и продавцы наркотиков перешли с Телеграма в Фейсбук pic.twitter.com/DSDVlp7bUW — Усы Пескова (@Sandy_mustache) September 26, 2017

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём комментарии был верен себе, не сказав по сути ничего нового, лишь подчеркнув, что Facebook должен соблюдать законодательство России.

То, как Facebook выполнит требования российского законодательства, станет показателем, является ли эта социальная сеть в большей степени площадкой для общения или рычагом политического давления, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Законодателя также заботит, что в социальной сети зачастую «применяются двойные стандарты». «Почему-то в Facebook часто отключают наших пользователей, которые не пишут ничего противозаконного. Других, которые позволяют себе хамство и экстремистские высказывания, почему-то не замечают», — добавил депутат. Видимо, о том, как массово банились российские и украинские «топовики» из-за жалоб «троллей», депутат просто не в курсе. А может и не хочет об этом знать из-за боязни самому применить «двойные стандарты».

Новость о блокировке Facebook не на шутку всколыхнула российское интернет-сообщество, задев даже ту часть пользователей, которые с IT или интернет-правозащитой практически никак не связаны. Так, певица Виктория Дайнеко предположила, что россияне будут в скором времени «жить как в Китае — будут свой интернет, свои платформы». Хотя она лично в этом ничего страшного не видит, поскольку все её аккаунты зарегистрированы в США, а значит решение РКН её не коснётся, она предположила, что «Начнут с Facebook, потом, может, на Instagram переключатся?».

Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook, заявил советник Президента по вопросам интернета Герман Клименко. «Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал», — сказал Клименко.

При этом, как заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, если Facebook не будет выполнять российское законодательство, то у властей не останется иного варианта, кроме блокировки соцсети.

Руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк не исключает блокировку соцсети и считает, что заявления Жарова говорят о том, что принципиальное разрешение на блокировку уже дано. Впрочем, многое будет зависеть от того, что именно удовлетворит Роскомнадзор:

«В России уже давно создан огромный массив законодательства, который позволяет заблокировать любые, даже крупнейшие, интернет-сервисы.

И я совершенно не исключаю, что это может произойти в случае с Facebook. Но в этой ситуации большая «развилка». Facebook, конечно, может проигнорировать распоряжения Роскомнадзора, так как компании не привыкать быть заблокированной в крупных странах [например, в КНР]. С другой стороны, Роскомнадзор и Facebook могут найти дипломатическое решение, и в 2018 году мы услышим звонкий рапорт Жарова о том, что компания Цукерберга согласилась соблюдать российские законы — это будет плюсом для главы Роскомнадзора в смысле оценки эффективности его ведомства, но при этом на самом деле локализованы будут какие-то формальные данные. Все зависит от того, что именно удовлетворит Роскомндазор. Ситуация с Facebook — это вопрос договоренностей, личной заинтересованности, политической конъюнктуры».

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Также, по мнению главы РосКомСвободы, «если уже публично озвучивается, что в случае блокировки Facebook ничего страшного не произойдет, то, скорее всего, у Жарова есть негласное разрешение на блокировку крупнейшей социальной сети, и руки у него развязаны. В противном случае, он очень рискует своей карьерой».

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных». По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

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