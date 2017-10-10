Центробанк и Гепрокуратура активизируют блокировку биткоин-порталов

Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов» заявил, что российский финансовый регулятор вместе с Генпрокуратурой «ведёт работу по закрытию сайтов, позволяющих приобретать криптовалюту», поскольку ЦБ видит в ней «признаки финансовой пирамиды».

Он отметил, что позиция Банка России однозначна и совпадает с позицией других стран БРИКС: криптовалюта — это инструмент без юридического описания, имеющий неоднозначную экономическую природу и не позволяющий регулятору обеспечивать защиту инвесторов. «Мы считаем, что для наших граждан и бизнеса использование криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды», — сказал Швецов.

По его словам, даже сами владельцы больших пакетов биткоинов говорят, что в системе не так много денег, инструмент достаточно низколиквиден и выйти из него практически невозможно.

В беседе с журналистами в кулуарах форума первый зампред ЦБ пояснил, что в России есть процедура отключения доступа к сайтам, по которой действует регулятор, но признал, что таких сайтов сейчас очень много.

«Это постоянная работа по блокировке вредоносных сайтов, которые вовлекают российских граждан в финансовые пирамиды. Все, что противоречит российскому законодательству, нарушает его и создает недобросовестную конкуренцию, либо сам продукт является вне закона, мы будем стремиться ограничивать», — подчеркнул он.

Вызывает удивление несколько моментов. Во-первых, привлечение к вопросу блокировок Генпрокуратуры, которая до этого занималась в основном только сайтами экстремистской и террористической направленности. Получается, криптовалюты в понимании российского финрегулятора стоят где-то на уровне действительно представляющих реальную угрозу явлений? Во-вторых, блокировка сайтов, торгующих криптовалютой, происходит уже давно, и РосКомСвобода считает действия властей незаконными, поскольку законодательно «денежные суррогаты» в нашей стране не запрещены — они до сих пор имеют неопределённый статус, и мы выступаем за их легализацию в России. В-третьих, не совсем понятно, почему государство само ринулось «майнить» биткоины и торговать криптовалютой, но при этом совершать обычным гражданам сделки с ней хочет запретить?

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