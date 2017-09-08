Набирающие популярность у россиян криптовалюты нуждаются в легализации, но государство против

Когда-то криптовалюты будут легализованы. Об этом заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме:

«Просто сейчас они находятся в таком состоянии, которое делает их достаточно рискованными для граждан. Я вижу вполне оправданный консерватизм органов управления, пострадать-то могут граждане. Это, по сути, имущество, это финансы, здесь люди работают на свой страх и риск».

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Он добавил, что «на государственном уровне майнить не нужно».

В настоящее время криптовалюты набирают большую популярность у россиян. Так, с начала текущего года число поисковых запросов в Google о криптовалютной сфере повысилось более чем на 250%.

«Невзирая на то что первая цифровая валюта – биткоин – появилась еще в 2009 году, всплеск интереса российских пользователей к криптоиндустрии был зафиксирован именно в первом полугодии 2017 года», – заявили в Google.

С января по июнь количество запросов, посвященных видам виртуальной валюты, поднялось на 560%, в том числе об эфириуме – более чем на 760%, о биткоине – на 220%. За тот же период число запросов о майнинге расширилось на 560%. Криптовалюты и майнинг вошли в топ-100 запросов со словами «как» и «что такое». Например, на 27 месте оказался запрос «кто такие майнеры», а на 69 позиции – «как майнить биткоины».

Представители компании также отметили, что в течение первых шести месяцев этого года существенно выросло количество запросов о начальном размещении токенов (ICO), не сообщив, однако, при этом конкретных цифр.

Наиболее значительный всплеск интереса к криптоиндустрии среди субъектов РФ был отмечен в Хабаровском крае, где число запросов о цифровой валюте подскочило на 309%, в частности, об эфириуме – на 1114%, о биткоине – на 317%. В то же время Калининград стал регионом, где чаще всего пользователи искали информацию о майнинге – число запросов о добыче криптовалюты там выросло на 674%.

Интерес хабаровчан к криптовалютам возник, судя по всему, не на пустом месте. С конца лета Дальневосточные регионы разрабатывают проект создания майнинговых центров и биржи для работы с криптовалютами, а несколько дней назад Банк России первой в стране разрешил проводить торги с криптовалютами онлайн-системе «Восход», созданной для привлечения инвестиций в проекты Дальнего Востока — сама платформа была запущена в прошлом году.

Но мнения государства и Алексея Кудрина относительно «майнинга на госуровне» расходятся. Власти всё время оттягивают процесс легализации криптовалют, — об этом недавно заявлял Центробанк, мотивируя тем же, о чём говорил Кудрин — якобы операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, так и при ICO, и никаких гарантий при операциях с криптовалютой он давать не готов. А Минфин выступил за запрет продажи биткоинов частным лицам.

Сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме подтвердила позицию финансового регулятора, заявив, что криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты:

«Использование криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за товары и услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем».

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Она сравнила бурное развитие криптовалют в мире с «золотой лихорадкой». «Долгое время был совсем небольшой рост, а сейчас мы видим что-то даже наподобие «золотой лихорадки». Многие видят в этом возможность, используя новые технологии, легкого и необременительного повышения благосостояния»,— отметила госпожа Набиуллина.

Очевидно, государство планирует монополизировать эту часть интернет-рынка, особенно с учётом разрабатываемых законов о льготах для майнеров в непонятно каком «пилотном регионе», а также массовых судебных запретов уже существующих биткоин-сайтов.

Желание государства обойти с помощью криптотехнологий санкции понятно и объяснимо, но почему оно столь ревниво относится к желанию простых россиян заработать на том же, не поддаётся никакой логике.

Между тем, РосКомСвобода продолжает вести кампанию по легализации криптовалют в России. Мы хотим, чтобы прекратились немотивированные блокировки тематических сайтов, преследование энтузиастов за распространение информации о биткоинах, и постоянная угроза оказаться вне закона перестала висеть дамокловым мечом над бизнесом. Мы хотим добиться официального разъяснения статуса криптовалют в России с помощью судебного прецедента. Наша цель — сделать криптовалюты доступными для всех.

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