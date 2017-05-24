Фейк в помощь!

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект вице-спикера Ирины Яровой об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях. За документ проголосовали все 415 присутствовавших на заседании депутатов. Ко второму чтению в документ внесли только технические правки, не изменившие формулировки составов преступления или меры наказания.

При этом правительство России еще в марте в своем официальном отзыве написало, что документ содержит двусмысленные нормы. Речь идет о формулировке «противоправные действия, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего». По оценке правительства, в таком виде новые статьи УК будут конфликтовать со статьями о массовых беспорядках и склонению к употреблению наркотиков. Следовательно, будущий закон можно будет использовать не только для ловли мифических «кураторов групп смерти» в социальных сетях, но и организаторов массовых мероприятий политического толка, куда неожиданно забредут несовершеннолетние — как это случилось, например, на митинге 26 августа, который упорно не хотели замечать центральные СМИ.

В настоящее время Роскомнадзор просто блокирует выявленные страницы, и не ведется работа по выявлению лиц, которые такие страницы с призывами к самоубийствам создают и ведут. Теперь предлагается ввести норму, которая обеспечит взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов, чтобы выявлялись не только интернет-страницы с вредной информацией, но и устанавливались лица, которые такие страницы создают, и привлекались к ответственности.

Оба законопроекта были разработаны межведомственной рабочей группой, в которую вошли представители СК, Генпрокуратуры, МВД, Института имени Сербского и профильных министерств. Создание рабочей группы было инициировано вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. В марте этого года И.Яровая внесла их Госдуму. После этого инициативу поддержали и присоединились к числу авторов еще более 80 депутатов и сенаторов.

Законопроект, ради которого в средствах массовой информации была начата целая кампания, основанная на манипулировании фактами и откровенной лжи, принимается практически по той же схеме, что и в своё время «пакет Яровой» — впопыхах, не консультируясь ни с представителями отрасли, ни с интернет-сообществом, а также при отсутствии открытых дискуссий с участием представителей силовых структур, экспертов и психологов. Принятие законопроекта в первом чтении состоялось во второй половине апреля этого года.

Поводом для разработки соответствующего законопроекта, на котором уже сделали себе пиар самые заметные политические фрики страны, стала статья журналистки Галины Мурсалиевой в «Новой газете», которая была посвящена так называемым «группам смерти». Журналистка, используя в статье непроверенные данные, полученные ею в ходе собственного расследования, утверждала об опасности такого явления, как склонение к суициду в социальных сетях, якобы имеющего массовый характер. Материал вскоре раскритиковали журналисты и эксперты, но это не помешало одиозным личностям российского политикума сделать себе на теме «групп смерти» грандиозный пиар.

Кроме того, СМИ с удовольствием подхватили эту тему, устроив в информационном пространстве настоящее помешательство, которое в итоге напугало родителей, школьных работников и представителей силовых структур. Уровень истерии в итоге оказался настолько высок, что уже никого не успокоили даже озвученные представителями МВД официальные показатели, позже косвенно подтверждённые главой Роспотребнадзора Анной Поповой — влияние «групп смерти» на подростковый суицид минимально, а количество самоубийств динамично снижается, а следовательно — никакого «всплеска», о котором говорили детским омбудсмен Анна Кузнецова и депутат Госдумы Ирина Яровая, не было и нет.

Но маховик раскручен, карточки для голосований вставлены, отступать некуда — впереди отпуск. Поэтому не будет ничего удивительного, если закон окончательно примут уже в ближайшее время.

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