Эксперты КГИ: «Политикам надо оставить в покое Рунет, чтоб он снова ожил»

Такую тенденцию выявили эксперты на круглом столе, организованного Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина для обсуждения проблем интернет-законодательства. Действия власти относительно регулирования Рунета отрицательно сказываются и в правовом, и в коммерческом, и технологическом плане.

Данный круглый стол прошёл в рамках работы площадки «Защита прав человека и гражданина в Интернете» Общероссийского гражданского форума, координатором данной экспертной группы является руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк, который выступил в роли модератора встречи. Впервые данная экспертная площадка начала свою работу на ОГФ-2016.

Интернет-технологии до недавних пор развивались в России практически без поддержки и контроля со стороны государства, напомнили участники круглого стола, проведенного КГИ совместно с экспертами, анализирующими практику применения законов об интернете. Резкое усиление вмешательства госорганов в деятельность российских компаний началось с 2012 года. Ограничения и запреты вводились для борьбы с терроризмом, наркоманией или детской порнографией. Но ни к одной из целей принятые законы не приблизили российского общества, считают эксперты.

Более того, в некоторых вопросах, наоборот, наметились тенденции к ухудшению:

— насилие в отношении несовершеннолетних в прошлом году увеличилось более чем наполовину, о чём заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова,

— количество наркозависимых среди несовершеннолетних возросло на 60%, несмотря на активные блокировки сайтов, продающих наркотики, а также размещавших информацию о наркотических веществах (зачастую — энциклопедического характера, не имеющего отношения ни к продаже, ни к пропаганде наркотиков),

— власти сами теряются в оценке профилактики борьбы с самоубийствами подростков и детей, поскольку ради принятия закона об ужесточении наказания за склонение к суициду и вовлечение в «опасные группы» чиновниками и политиками говорилось о «заметном всплеске» самоубийств, но глава Роспотребнадзора эти слова опровергала. Следовательно, наметилась ещё одна проблема — отсутствие прозрачной информации и статистических данных.

Не стал исключением и 2017 год. Глава «Центра защиты цифровых прав» и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян напомнил про вступивший в силу 7 июня закон (120-ФЗ), запрещающий интернет-ресурсы, склоняющие подростков к самоубийству: «Работники МВД еще на стадии разработки в Госдуме сообщали, что лишь 1% подростковых суицидов связан с интернетом». Но реальными проблемами для отрасли стали законы «об онлайн-кинотеатрах», о новых штрафах «для операторов», которые не заблокировали запрещенные сайты, отметил Саркис Дарбинян.

Экспертом также было обращено внимание на весь актуальный негативный законодательный тренд по отношению к интернет-пространству и описаны риски от правоприменения уже действующих законов, которые обременяют и IT-отрасль и сферу интернет-коммуникаций: это и наращивание законодательства в сфере ограничения информации в интернете, и крайне неоднозначного закона «о праве быть забытым», и развитие неадекватных по своему воздействию новых «антипиратских» мер, и вводимая жёсткая регуляция мессенджеров, поисковых систем и средств туннелирования трафика: уменьшение инвестиционной привлекательности российского «цифрового сектора», отсутствие эффективности по заявленным целям, нарушение прав граждан, излишнее обременение интернет-бизнеса, отсутствие транспарентности деятельности органов исполнительной власти при правоприменение отдельных законов.

Михаил Якушев, вице-президент ICANN по связям с Россией и странами СНГ и Восточной Европы, руководитель рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ обратил внимание, что и в обществе и в отрасли увеличивается фактор недоверия к органам законодательной и исполнительной власти при их законотворческой деятельности в отношении интернета и последующего правоприменения. В законах содержится огромное количество «дефектов» и системной проблемой не только правоприменения, но и правотворчества является отсутствие учета многоуровневого характера интернета: принимаются законы, которые исполняются несвойственными их деятельностью субъектами. Как пример: операторов связи почему то активно стали привлекать для «борьбы с пиратами», но в первую очередь — операторы связи должны обеспечивать, собственно, связь и предоставлять услуги надлежащего качества, а не отвлекать свои ресурсы на не свойственную им деятельность. Это ведёт и к ухудшению качества услуг и несёт риски увеличения их стоимости.

Авторы запретительных инициатив зачастую оправдывают свои законопроекты «опытом ведущих стран». Но подобная аргументация некорректна, судя по обзору, подготовленному Институтом изучения интернета, о котором рассказала директор по стратегическим проектам Ирина Левова. Эксперты института решили сравнить с зарубежными аналогами «пакет Яровой» (вступит в силу в июле 2018 года). В восьми странах (Франция, Великобритания, США, Австралия и др.), по словам Ирины Левовой, тоже действуют законы, которые, как и «пакет Яровой», требуют в целях обеспечения национальной безопасности и противодействия терроризму, чтобы провайдеры хранили информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, а также «изображения, звуки или иные сообщения пользователей». Но «пакет Яровой» требует «сплошного копирования и хранения», то есть хранения информации обо всех пользователях.

В аналогичных зарубежных законах это касается только пользователей, которые «подозреваются в причастности к терроризму» или иным преступлениям, утверждает Ирина Левова. «Пакет Яровой» требует, чтобы голосовая информация и текстовые сообщения хранились три года, за рубежом сроки от трех месяцев до двух лет. «Пакет Яровой» требует, чтобы «изображения» копировались и хранились не меньше шести месяцев, за рубежом — три месяца. При этом во Франции, помимо записи метаданных, применяется специальное оборудование для сбора и анализа метаданных в реальном времени.

«Но и там не происходит такой ситуации, когда ведется сплошная запись всей информации, как это предусмотрено законом РФ: у нас предполагается период сплошного хранения до 6 месяцев всего контента, которым обмениваются пользователи», — сказала эксперт.

Требования к сплошному хранению всей пользовательской информации по умолчанию не установлено ни в одной из стран. Для того чтобы ее осуществлять, необходим как минимум судебный ордер, а в той же Франции также требуется личный приказ премьер-министра, который одобрен спецкомиссией, куда входят представители парламента и судебной системы.

Финансирование деятельности операторов по хранению пользовательских данных осуществляется в том числе за счет государства: из системы грантования со стороны государства либо компенсируется из госфондов. Оборудование для хранения информации предоставляется госструктурами, при участии которых оно тестируется.

Также в ходе круглого стола Ирина Левова сообщила, что региональные операторы связи начали рассылать уведомления о возможном отказе от безлимитных тарифов для того, чтобы упростить процесс исполнения «пакета Яровой»:

«Я уже видела рассылки некоторых региональных операторов, которые планируют изменение тарифов и говорят, что предполагается тарификация мегабайтная, гигабайтная, а не безлимитная. Для того, чтобы писать весь объем данных необходимо ограничить трафик, понятно, что это будет стоить денег пользователям».

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Отечественному сегменту интернета внедрение «пакета Яровой» обойдется «примерно в 4,5 трлн руб.», напомнила Ирина Левова. По ее мнению, такое регулирование лишает российский сегмент инвестиционной привлекательности, а значит, он «теряет конкурентоспособность».

Дамир Гайнутдинов, юрист Международной правозащитной группы «АГОРА» обратил внимание на печальные тренды в области активизации уголовного преследования пользователей за публикацию информации в интернете и иную их деятельность в сетевом пространстве. За статус во ВКонтакте люди получают по полтора-два года колонии, этого не должно происходить в принципе. Вероятность оказаться за решеткой за какие-то обыденные для прошлых лет посты — теперь велика. Если раньше адвокаты, которые ведут защиту пользователей по такого рода делам, считали успехом оправдательные переговоры, то потом стали считать успехом — условные сроки для своих подзащитных, а теперь уже хорошо, если в приговоре значится колония общего режима, а не строгого.

Если тенденция не изменится, то российское интернет-пространство рискует уподобиться, например, Таджикистану, в веб-пространстве которого «нет популярных новостных сайтов, нет Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассников», заявил юрист компании Park Media Consulting Николай Дмитрик. Эксперты решили, что они должны постоянно и публично оценивать каждый российский акт, регулирующий глобальную сеть, чтобы отечественный сегмент не превратился в «цифровое болото».

Ранее примерно о том же самом говорил осенью прошлого года президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ) Александр Иванов, когда обсуждалось введение НДС для иностранных компаний: «Пока рынок развивается без помощи государства, на нем все прекрасно. Например, рынок интернета в широком смысле слова — пока государство не помогало, возникали Яндекс и Касперский. А потом рынок становится большим, государство обращает на него внимание, начинает «помогать», и «яндексов» больше не ожидается. У нас нет конкуренции, нет компаний, которые толкались бы локтями в сегменте интернет торговли. Даже до этого у нас дело не дошло, не то, что до вмешательства государства».

Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, президент «Ассоциации интернет-издателей» обратил внимание на проблематику развития авторских прав и доступ к знаниям в цифровую эпоху. Авторское право неадекватно воспринимается со стороны посредников-правообладателей, в руках которых вдруг оказалось по непонятным причинам, например, всё советское культурное наследие, которое уже было в т.ч. в общественном достоянии. Он предлагает авторским сообществам самоорганизовываться, внедрять и развивать инструменты и сервисы, которые позволяют пользователям получать удобный доступ к контенту. Иван поделился своим опытом создания такого сервиса — «Федеральной резервной системы банков знаний» (noosphere.ru).

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Как мы уже писали ранее, неадекватное госрегулирование интернет-среды регулярно даёт свои отрицательные плоды. К примеру, совсем недавно максимально широкий круг граждан узнал, что в системе блокировок сайтов есть не латаемые годами «дыры», приводящие к некорректной работе как государственных, так и просто — популярных сайтов в России. При этом государство в виду своей привычной неповоротливости не спешит заниматься исправлением ошибок, увеличивая тем самым вероятность ещё более опасных для Рунета последствий в недалёком будущем. Вместо работы над ошибками власти продолжают штамповать законы (запрет VPN, запрет анонимности мессенджеров, внесудебная блокировка «зеркал»), которые не улучшат ни инвестиционного климата, ни работу интернета в стране, а наоборот — способны вызвать ещё бОльшие потрясения, чем те, что происходили с ним недавно.

Экспертами направления «Защита прав человека и гражданина в Интернете» будет подготовлен аналитический доклад по всему спектру законодательства в сфере интернета и IT, который будет предоставлен в т.ч. органам законодательной и исполнительной власти с целью побудить их начать адекватный диалог с представителями отраслевых и общественных организаций для изменения негативного законодательного тренда в более конструктивное русло.

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